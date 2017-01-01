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Dokuma'nın bahçeleri güzelleşiyor



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Kepez Belediyesi, eski Dokuma Fabrikası yerleşkesinde yaptığı oyun ve oyuncak müzesi binasının yanında, içerisinde elektrikli mini trenin olacağı 5 dönümlük bir botanik bahçe oluşturuyor.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, binalarını güçlendirdiği, bakım ve onarımını yaptırdığı eski Dokuma Fabrikası yerleşkesinin bahçeleri de güzelleşiyor. Başkan Hakan Tütüncü, kent ve Dokuma belleği müzesi haline getireceği ve fabrika yerleşkesinin simgelerinden biri olan idare binasının önündeki nizamiyeyi, gül bahçesi haline getirdi.



Dokuma gül bahçesi

Daha önce de eski görünümüne sadık kalınarak yollarının bakım ve onarımının yapıldığı nizamiyenin bahçesine, çim ekildi, meyland gülü ve petunya, begonvil, mavi salvia çiçekleri dikildi. Dikilen güllerin ve çiçeklerin baharın gelişiyle açmasıyla Dokuma nizamiyesi, çiçek bahçesine dönüştü. Başkan Tütüncü, Dokuma Fabrikası'nın üretim yaptığı dönemlerde çalışanların çocuklarının kaldığı kreş binasını ve bahçesini de eski işlevine geri döndürüyor. Kreş binası, oyun ve oyuncak müzesi ile botanik bahçe düzenlemesiyle yine çocuklara hizmet verecek.



Çocuklara botanik bahçe ve tren

Yapımında sona gelinen oyun ve oyuncak müzesinin yanındaki eski kreşin 5 dönümlük oyun alanı da yeniden düzenleniyor. Yaklaşık 900 yıllık iki zeytin ağacının dikildiği alanda, çeşitli bitkilerin ve mevsimsel çiçeklerin olacağı botanik bahçe oluşturuluyor. Botanik bahçe içerisinde narenciye, limon, keçiboynuzu, kızılçam ve çınar ağaçları da bulunuyor. Alan içerisinde iki vagonlu elektrikli mini tren de olacak. Tren, 250 metrelik bir parkurda gidip, gelecek. Oyun mobilyalarının da yerleştirileceği bahçede, çocuklara yönelik etkinliklerin yapılacağı bir alan da yer alacak. Bahçeye konulacak oturma mobilyaları da çocuklara yönelik olarak dekore ediliyor.



Tütüncü'den nostaljik istek

Başkan Hakan Tütüncü de oyun ve oyuncak müzesinin bahçesinde devam eden peyzaj çalışmalarını yerinde inceledi. Tütüncü, botanik bahçe düzenlemesiyle ilgili Başkan Yardımcısı Sebahat Adanır'dan bilgi aldı.

Tütüncü, bahçede, kreşin hizmet verdiği dönemde çocukların kullandığı oyun mobilyalarının da sergilenmesini istedi. Dokuma Park içerisindeki 70 dönümlük kent parkı da, oluşturulan lale bahçeleri ve çeşitli çiçek ve süs bitkileriyle ziyaretçilerine görsel şölenle buluşturdu. Başkan Hakan Tütüncü, eski Dokuma Fabrikası'nın ön kısmındaki 238 dönümlük alanı, kent dinamiklerinin görüşleri doğrultusunda 'Dokuma Park' projesi ile halkın hizmetine açmıştı.

(SÇ-SÇ-Y)



09.05.2017 12:17:00 TSI

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