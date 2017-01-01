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Atıkları sanat eserine dönüştürüyorlar



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Osmangazi Belediyesi'nce açılan "Bilgi Evleri", anne ve çocukların bir arada üretim yapmasına imkan sağlıyor.

Mehmet Akif MahallesiBilgi Evi bünyesindeki kursta, evlerde kullanılmayan malzemeler değerlendiriliyor. Kursta kadınlar günlük eşyadan sanat eserine kadar pek çok çalışma üretirken, çocukları da satranç öğreniyor. Kurs hocası Selime Dinç, "Kursiyerlerimiz, ortaya çıkardıkları ürünleri günlük hayatlarında kullanabilecekler. Süs eşyasından elbiseye, çantadan tokaya pek çok ev eşyası ve giyime kadar her şeyi yeniden dönüştürüyoruz. Pantolonlar, elbiseler üzerine nakış işliyoruz. Bir fiskostan etek yapabiliyoruz. Önümüzdeki günlerde çeyizlik eşyalar da yapacaklar. Ancak kursiyerlerin çeyizlik işlerle vakit kaybetmelerini istemiyorum. Daha çok gündelik kullanabilecekleri işler yapmalarını tavsiye ediyorum . Eski sargılardan pano yapan arkadaşlar var. İlerde dönüştürülüp satış da yapılabilir" diye konuştu.

Toplam 150 saat olan kursa 20 kursiyer pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 13.00 ila 17.00 saatleri arasındaçocuklarıyla birlikte gidiyor.Çalışmalarında artık kumaşlardan, iplerden, kurdelelerden, taşlardan, topaçlardan, ağaçlardan, ağaç dallarından faydalandıklarını anlatan Dinç, "Elimizin altında neler varsa bunları sanat eserine dönüştürme adına basit nakış iğnelerinden, Türk işi ve mefruşata kadar atık malzemelerden çok güzel işler çıkartıyoruz. Sadece atık malzemeyi değerlendirme değil, işi sanat eserine dönüştürmeye çalışıyoruz. Basit birleştirmeler değil, kum iğnesinden Çin iğnesine, nakışa kadar pek çok çalışmayı yapıyoruz.Dantele angles takımlarından çeşitli yöntemlerle dönüştürerek çanta yapıyoruz. Biz zıtlıklardan çok faydalanıyoruz. Örneğin, porselen tabağa nakış monte ediyoruz. Birbirine uyumsuz görünen malzemeleri kullanmayı seviyoruz. Porselenle ipi, metalle nakışı, deriyle kumaşı bir arada kullanmayı seviyoruz. Bu anlayışla çalışmalarımızı üretiyoruz" diye konuştu.

(MŞ)



09.05.2017 12:19:57 TSI

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