YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Odunpazarı'ndan yeni çevreci proje 'Giysileriniz çöpe gitmesin'

Odunpazarı'ndan yeni çevreci proje 'Giysileriniz çöpe gitmesin'



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Odunpazarı Belediyesi, kullanılmış tekstil ürünlerini toplayarak bu ürünlerin geri dönüşümünü sağlayacak yeni bir projeye imza attı.

Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı Bölgesi'nde yer alan mahalle muhtarlıklarına ve Halk Market ile Alaaddin Park yakınlarına giysi kumbarası yerleştirdi. Yerleştirilen bu kumbaralarda kullanılmış giysi, ayakkabı gibi tekstil ürünleri toplayacak olan Odunpazarı Belediyesi, ardından da toplanan bu tekstil ürünlerinin geri dönüşümünü sağlayacak.

Odunpazarı Belediyesi'nin geri dönüşüme önem verdiğini belirten yetkililer, daha önce de atık yağ, pil; kullanılmış jiletleri toplamak için de projeler gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

(İHA-MET-Y)



09.05.2017 12:20:09 TSI

NNNN

