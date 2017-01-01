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Trabzon'da 23 Nisan'daki şiddetli fırtınanın hasar tespit çalışmaları tamamlandı

09 Mayıs 2017 Salı, 12:21
Trabzon'da 23 Nisan'daki şiddetli fırtınanın hasar tespit çalışmaları tamamlandı
Trabzon'da 23 Nisan'daki şiddetli fırtınanın hasar tespit çalışmaları tamamlandı

(Fotoğraflı)

TRABZON (İHA) - Trabzon'da 23 Nisan'da yaşanan ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan şiddetli fırtınanın hasar tespit çalışmaları tamamlandı.
Trabzon'un Araklı, Arsin, Dernekpazarı, Çaykara, Köprübaşı, Maçka, Of, Sürmene ve Yomra ilçelerinde 23 Nisan tarihinde etkili olan fırtına afeti sonucu Trabzon Afet Müdahale Planı kapsamında Yerel Düzey Hasar Tespit Hizmet Grubu teknik elemanları tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucu hasar tespit çalışmalarının tamamlandığı belirtildi. Etkili olan fırtına afeti sonucu yapılan hasar tespiti ile 6 konutun tamamen yıkıldığı, 88 konutun çatısının yıkık ve ağır hasarlı, 4 konutun çatısının orta hasarlı, 109 konutun çatısının ise az hasarlı olmak üzere toplam 207 konutun hasar gördüğü, 4 seranderin de yıkıldığının tespit edildiği bildirildi. Konutu ve çatısı hasar gören aileler için Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan Acil Yardım Ödeneğinin talep edildiği ifade edildi.
(OK-ÖS-Y)

09.05.2017 12:21:05 TSI
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