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Alaşehir'de proje hazırlama hamlesi



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MANİSA (İHA) - Alaşehir Kaymakamlığı tarafından başlatılan "Proje yazma ve mantıksal çerçeve yaklaşımı" konulu çalışmaya katılan 55 gönüllü eğitimci proje hazırlama konusunda bilgiler aldı.

Alaşehir Kaymakamlığı tarafından ilçede yeni projelere kapı açacak "Proje yazma ve mantıksal çerçeve yaklaşımı" konulu çalışma gerçekleştirildi. Alaşehir'in başta Avrupa Birliği kaynakları olmak üzere yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası fon ve imkanlardan yararlanmasını sağlamak amacıyla Alaşehir Kaymakamlığı AB Proje Ofisi ve Manisa AB Dış İlişkiler Bürosu tarafından "Proje yazma ve mantıksal çerçeve yaklaşımı" konulu çalışmaya 55 gönüllü eğitimci katıldı. Eurodesk Türkiye Temas Noktası Manisa Sorumlusu aynı zamanda Manisa Valiliği AB Dış İlişkiler Bürosu Proje Uzmanı Derya Deniz Güven, proje hakkında tanıtım bilgileri verdi. Kaymakamlık toplantı salonunda kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 55 gönüllü eğitimcinin katıldığı toplantıda Güven tarafından ulusal ajansa yapılacak başvurularda izlenmesi gereken yöntemler ve proje döngüsü yönetiminin aşamalarını anlattı.

Kursiyerlerin eğitimlerin sonunda Alaşehir'e katkı sağlayacak hibe ve fon kaynakları için proje hazırlamaları hedefleniyor.4

(ND-AY-Y)



09.05.2017 12:21:48 TSI

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