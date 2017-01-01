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Sanayici Naci Topçuoğlu Anılacak

09 Mayıs 2017 Salı, 12:22
Sanayici Naci Topçuoğlu Anılacak
Sanayici Naci Topçuoğlu Anılacak

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'in sanayileşme ve markalaşma sürecinde unutulmaz katkıları bulunan efsane sanayici merhum M. Naci Topçuoğlu vefatının 9. yılında mezarı başında anılacak.
Gaziantep ve Türk sanayisinin efsane isimlerinden merhum M. Naci Topçuoğlu vefatının 9. yılında ailesi, sanayici dostları ve sevenleri tarafından mezarı başında anılacak. Sekiz yıl önce geçirdiği kalp krizi sonucunda vefat eden M. Naci Topçuoğlu için anma töreni 11 Mayıs Perşembe günü saat 10:30'da Gaziantep Asri Mezarlıktaki mezarı başında gerçekleştirilecek.
Gaziantep'i sanayi alanında birçok önemli yatırımlar buluşturarak, kentin inovasyon ve AR-GE'de ilk uygulayıcıları arasında gösterilen merhum Naci Topçuoğlu bıraktığı manevi mirası ile de genç iş adamı ve sanayiciler için halen önemli bir rehber olma özelliği taşıyor. Kuruluşundan itibaren, Gülsan Holding ve Kaşmir Halı şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmış olan M. Naci Topçuoğlu, Gaziantep Sanayi Odasının kuruluşunda da aktif görev almış, kurucu üyeliği yanında 10 yıl süreyle GSO Meclis Başkanlığını başarıyla yürütmüştü. Gaziantep'in ekonomi alanında olduğu gibi sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerinin zenginleşmesine de katkı sağlayan Topçuoğlu, Gaziantepspor As Başkanlığını da yapmıştı.
Merhum M. Naci Topçuoğlu, sanayi kenti olan Gaziantep'te nitelikli ara eleman sıkıntısının büyük olduğunu görmüş ve kalifiye eleman yetiştirilmesi için kendi adını taşıyan bir Meslek Yüksekokulu yaptırarak, Gaziantep Üniversitesine bağışlamıştı. Bugün bine yakın öğrencinin eğitim Gördüğü M. Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulunda, özellikle Gaziantep Sanayisi için büyük önem taşıyan Halıcılık ve Plastik Teknolojileri Programları, İşletme Programı, Muhasebe Programı, Dış Ticaret ve Gümrük, Uluslararası Lojistik ve Pazarlama, Gıda Teknolojisi gibi birçok alanlarında eğitim verilmektedir. Merhum Naci Topçuoğlu tarafından tasarlanarak temelleri atılan ve açılışı geçtiğimiz yıllarda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen M. Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu alanında Türkiye'de bir ilki başarmış ve sanayicilerin en büyük sıkıntısı olan ara eleman ihtiyacının karşılanmasını sağlarken, binlerce gencin meslek sahibi olmasını sağlamış, sağlamaya da devam etmektedir.
(SD-Y)

09.05.2017 12:22:42 TSI
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