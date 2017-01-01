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'Gözler gülsün' diye el ele verdiler



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ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'nin özel bireyleri göz taramasından geçirildi.

Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe ve Antalya Rotaract Kulübü, Orbit Tıp Merkezi sponsorluğunda 'Gülen Gözler' adıyla bir projeye imza attı. Proje kapsamında Engelsiz Kafe'nin farklı yaş guruplarındaki özel çocukları ve gençlerinin detaylı göz taramaları ile tedavilerini gerçekleştirildi.

Antalya Rotaract Kulübü Dönem Başkanı İlkay Şen, "Rotary insanlığa hizmet eder" temasıyla bu dönemde toplumsal projelere ağırlık verdiklerini söyledi. Toplumun dezavantajlı kesimleri arasında yer alan engelli bireylere ulaşmaları konusunda verdiği destek ve yüreklendirici tavsiyeleri nedeniyle Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'a teşekkür eden Şen, Gülen Gözler projesi kapsamında 2 hafta içinde 60 engelli bireyin göz taramasından geçtiğini belirtti.

Şen, 'Gülen Gözler' adını verdikleri bu çalışmayla olası göz sorunlarında erken teşhis ile göz problemlerine çözüm üretmek ve tedbir almayı hedeflediklerini belirterek, "Göz taraması sonucunda tedavi ve gözlük ihtiyaçları sponsorlar eşliğinde karşılanacak" dedi.

(SÇ-SÇ-Y)



09.05.2017 12:22:48 TSI

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