ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

'Gözler gülsün' diye el ele verdiler

09 Mayıs 2017 Salı, 12:22
'Gözler gülsün' diye el ele verdiler
'Gözler gülsün' diye el ele verdiler

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'nin özel bireyleri göz taramasından geçirildi.
Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe ve Antalya Rotaract Kulübü, Orbit Tıp Merkezi sponsorluğunda 'Gülen Gözler' adıyla bir projeye imza attı. Proje kapsamında Engelsiz Kafe'nin farklı yaş guruplarındaki özel çocukları ve gençlerinin detaylı göz taramaları ile tedavilerini gerçekleştirildi.
Antalya Rotaract Kulübü Dönem Başkanı İlkay Şen, "Rotary insanlığa hizmet eder" temasıyla bu dönemde toplumsal projelere ağırlık verdiklerini söyledi. Toplumun dezavantajlı kesimleri arasında yer alan engelli bireylere ulaşmaları konusunda verdiği destek ve yüreklendirici tavsiyeleri nedeniyle Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'a teşekkür eden Şen, Gülen Gözler projesi kapsamında 2 hafta içinde 60 engelli bireyin göz taramasından geçtiğini belirtti.
Şen, 'Gülen Gözler' adını verdikleri bu çalışmayla olası göz sorunlarında erken teşhis ile göz problemlerine çözüm üretmek ve tedbir almayı hedeflediklerini belirterek, "Göz taraması sonucunda tedavi ve gözlük ihtiyaçları sponsorlar eşliğinde karşılanacak" dedi.
(SÇ-SÇ-Y)

09.05.2017 12:22:48 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Dokuma'nın bahçeleri güzelleşiyor
YEREL

DOKUMA'NIN BAHÇELERİ GÜZELLEŞİYOR
Garajyeri Antalya'da hizmet vermeye başladı
YEREL

GARAJYERİ ANTALYA'DA HİZMET VERMEYE BAŞLADI
CK'dan üç yeni tarife
YEREL

CK'DAN ÜÇ YENİ TARİFE
Kaymakamlık Kupası Futbol Turnuvası sona erdi
YEREL

KAYMAKAMLIK KUPASI FUTBOL TURNUVASI SONA ERDİ
Milli basketbolcu Fatih Solak Muratpaşa'da
YEREL

MİLLİ BASKETBOLCU FATİH SOLAK MURATPAŞA'DA
Şehidin oğlundan teşekkür plaketi
YEREL

ŞEHİDİN OĞLUNDAN TEŞEKKÜR PLAKETİ
Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne Obezite Cerrahisi atandı
YEREL

ALANYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'NE OBEZİTE CERRAHİSİ ATANDI
Döşemealtı Hastanesinde kaba inşaatın yüzde 90'ı tamamlandı
YEREL

DÖŞEMEALTI HASTANESİNDE KABA İNŞAATIN YÜZDE 90'I TAMAMLANDI
Kumluca'da 'Narko-Sokak' operasyonu
YEREL

KUMLUCA'DA 'NARKO-SOKAK' OPERASYONU
&quot;Her kulübe Vagner Love gibi bir futbolcu lazım&quot;
YEREL

"HER KULÜBE VAGNER LOVE GİBİ BİR FUTBOLCU LAZIM"
Baykal'a ait iş merkezindeki hırsızlık
YEREL

BAYKAL'A AİT İŞ MERKEZİNDEKİ HIRSIZLIK

Özge bebeğe protez takılacak
YEREL

ÖZGE BEBEĞE PROTEZ TAKILACAK
Bahçeli 17 Mayıs'ta Alanya'da
YEREL

BAHÇELİ 17 MAYIS'TA ALANYA'DA
Başkan Yücel'den Avsallar halkına imar planı müjdesi
YEREL

BAŞKAN YÜCEL'DEN AVSALLAR HALKINA İMAR PLANI MÜJDESİ
Tenis: 12. Türkiye Senyör Takımlar Şampiyonası
YEREL

TENİS: 12. TÜRKİYE SENYÖR TAKIMLAR ŞAMPİYONASI
Türel: &quot;30'un üzerinde kavşakta düzenleme yapıyoruz&quot;
YEREL

TÜREL: "30'UN ÜZERİNDE KAVŞAKTA DÜZENLEME YAPIYORUZ"
Açık Hava Tiyatrosu ihaleye çıkarıldı
YEREL

AÇIK HAVA TİYATROSU İHALEYE ÇIKARILDI
Minik Özge için hukuki süreç başlıyor
YEREL

MİNİK ÖZGE İÇİN HUKUKİ SÜREÇ BAŞLIYOR
Antalya'daki alkol düzenlemesi
YEREL

ANTALYA'DAKİ ALKOL DÜZENLEMESİ
Türkiye genelindeki uyuşturucu operasyonları
YEREL

TÜRKİYE GENELİNDEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARI
Antalya'da fuhuş operasyonu
YEREL

ANTALYA'DA FUHUŞ OPERASYONU
ENFEST başlıyor
YEREL

ENFEST BAŞLIYOR
&quot;Alkol gözlüğü&quot; ile penaltı atışı
YEREL

"ALKOL GÖZLÜĞÜ" İLE PENALTI ATIŞI

Antalya'da Yılın Ebeleri seçildi
YEREL

ANTALYA'DA YILIN EBELERİ SEÇİLDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
'Kaplan' gibi geliyor
TEKNOLOJİ

YENİ BİR TANK DOĞDU!

 1
  • 2 Ünlü çiftin 2,5 milyon dolarlık villası
  • 3 Fahriye Evcen okul arkadaşlarıyla buluştu
  • 4 İşte dünyanın en genç zengini