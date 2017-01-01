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Yazar Şenyüzlü'nün "Anlayarak Hızlı Okuma" kitabı okuyucuları ile buluştu



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - "Anlayarak Hızlı Okuma" kitabının yazarı Eskişehirli Gülseren Şenyüzlü, Tepebaşı Belediyesi 'Hanımeli Sokak'ta okuyucuları ile buluşarak kitabını imzaladı.

Eğitimci yazar Gülseren Şenyüzlü, 'Anneler Günü'nde okuyucularla buluştuğunu belirterek, "Güçlü, çalışkan kadınların yer aldığı bu sokakta okuyucularla buluştum. Kitapta, hızlı okuma teknikleri yer almaktadır. Göz alıştırmaları ve uygulamalarla bu kitap, adeta bir kurs mahiyetindedir. Göz alıştırmaları hızlı okumayı sağlarken, göz sağlığımızı da korumaktadır. Bu alıştırmaları yapan kişilerin gözleri bozuksa, görme sağlığında zamanla iyileşmede görülmektedir. Yavaş okuyan kişilerde; beyin araya farklı düşünceleri yerleştirdiği için, verimli okuma da gerçekleşmiyor. Toplum olarak her alanda, daha hızlı olmak zorundayız" dedi.

(İHA-MET-Y)



09.05.2017 12:23:33 TSI

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