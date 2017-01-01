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BUSMEK vasıflı iş gücü yetiştiriyor



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, vatandaşları meslek sahibi yapan BUSMEK kurslarını ziyaret etti.

Başkan Recep Altepe, BUSMEK'e bağlı Erikli Mesleki Eğitim Merkezi, Hanımlar Lokali ve Sosyal Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti. Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Şaban Kander ve BUSMEK yöneticilerinin de hazır bulunduğu ziyaretlerde Recep Altepe, atölyeleri gezerek eğitimler hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

Kursiyer üretimlerini yakından inceleyen Başkan Altepe, Büyükşehir Belediyesi olarak Bursa'nın yaşanabilir, sağlıklı ve kalite kenti olması yönündeki çalışmaları hızla sürdürdüklerini söyledi. Bir yandan şehre eserler kazandırırken diğer yandan insan odaklı çalışmalara devam ettiklerini vurgulayan Başkan Altepe, BUSMEK kanalıyla başta kadınlar olmak üzere bugüne kadar 210 bin kişiyi meslek sahibi yaptıklarını dile getirdi. Belli zamanlarda kursları denetleyerek yapılan çalışmaları yerinde incelediklerini ve aynı zamanda eksiklikleri tespit ettiklerini belirten Başkan Altepe, "Görüyoruz ki kurslarımız oldukça faydalı ve taleplere yetişmeye çalışıyor" dedi.

BUSMEK kurslarında aşçılıktan konfeksiyona yabancı dilden protokole kadar onlarca alanda eğitimler verildiğini kaydeden Recep Altepe, "Kursiyerler bu kurslarda hem meslek sahibi oluyor, hem de kendi iş yerlerini kurabiliyorlar. Geleceğe dair adımlarını kendileri atabiliyorlar. Her şey daha kaliteli bir Bursa için" diye konuştu.

(MŞ)



09.05.2017 12:25:11 TSI

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