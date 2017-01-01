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Trafik ve İlkyardım Haftası etkinlikleri devam ediyor



(Fotoğraflı)



Koray Ustabaşı

EDİRNE (İHA) - Edirne'de, Trafik ve İlkyardım Haftası etkinlikleri kapsamında, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri, kurdukları stantlarla vatandaşları bilgilendirdi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Edirne Belediyesi İtfaiye ekipleri, Trafik ve İlkyardım Haftası etkinlikleri kapsamında farkındalık oluşturmak için trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde stant açtı. Kurumların tanıtım ve faaliyetlerinin anlatıldığı broşür, kitapçık ve ücretsiz bazı hediyeler, vatandaşlara görevlilerce dağıtıldı.

Trafik ve İlkyardım Haftası etkinlikleri kapsamında, hazırlanan platformları ziyaret eden Edirne İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, "Trafikte bilinç, farkındalık oluşturmak ve 2020'ye kadar hedeflenen trafik kazalarında yüzde 50 düşüş sağlamak ve bu amaçla da bu sene içerisinde başladığımız bazı projelerin tanıtımını yapmak ve de halkımızı bu konuda bilgilendirmek istiyoruz. Bunlardan birisi 2017 yılı ile beraber toplu taşıma araçlarında sıkı denetimlere başladık. Toplu taşıma araçlarının daha düzenli kullanılmasını amaçlayan denetimler yapıyoruz. Ve bu denetimleri arttırarak devam ettireceğiz" dedi.

(KU-ÖK-Y)



09.05.2017 12:26:38 TSI

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