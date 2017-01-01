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Malkara Ziraat Odası araç filosunu genişletti

09 Mayıs 2017 Salı, 12:28
Malkara Ziraat Odası araç filosunu genişletti
Malkara Ziraat Odası araç filosunu genişletti

(Fotoğraflı)

Hüseyin Tayyar
TEKİRDAĞ (İHA) - Malkara Ziraat Odası tarafından çiftçilere daha iyi hizmet sağlanması amacıyla 2 adet yeni traktör ve taş toplama makinesi alındı.
Malkara Ziraat Odası Başkanı Mustafa Gündüz, çiftçiye daha iyi hizmet sunmak amacıyla kuruma 2 adet yeni traktör ve 1 adet taş toplama makinesi alındığını açıkladı. Gündüz, "Çatak Projesi kapsamında Kozyörük ve Karacagür'de bin 100 dönüm yerde taş toplanmıştır. Bu yıl itibariyle bu alan 4 bin dönüme çıkarıldı. Çiftçilerimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Yeni araçlar hayırlı olsun" dedi.
(HT-MEF-Y)

09.05.2017 12:28:29 TSI
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