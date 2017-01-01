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15 Temmuzun kahramanları yaşadıklarını anlatacak



Gökten Ceylan

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili başlatılan "Tecrübe Konuşuyor Kahramanlar Projesi" kapsamında kentte bir konferans düzenleneceği kaydedildi.

Etkinliğin 9 Mart Çarşamba (yarın) Afyonkarahisar Devlet Hastanesi konferans salonunda gerçekleştirileceği ifade edildi. Konu ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"15 Temmuz karanlık gecesinden aydınlık sabaha uyanmamızda, darbeye kalkışmasına karşı kahramanca direnmiş, cansiperane bir şekilde kendilerini kurşunların, tankların, topların önüne atmış, bağlı bulunduğu kışlalarda ya da kurumda verilen görevler doğrultusunda veya bizzat inisiyatif kullanarak darbecilerle çatışmış, mücadele etmiş aziz milletimizin kahraman fertlerinin o gece yaşananları, o anki duygularını düşüncelerini ve hislerini birinci ağızdan öncelikle geleceğimiz teminatı gençlerimiz ve halkla paylaşması fikri doğmuştur. Proje kapsamında İsmail Hakkı Ürün moderatörlüğünde gerçekleşecek programlarda, 15 Temmuz 2016 Cuma gecesi ülkemizde meydana gelen darbe girişiminde Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile sokağa dökülen milyonlardan ve simge olan kahramanlar o gece yaşadıklarını, hislerini ve duygularını gençlerimizle ve vatandaşlarımızla paylaşacaklardır. Konferansa Oğuzhan Özçelik, Barış Dedebağı ve Fatih Kaya'da katılacaktır."

(GC-



09.05.2017 12:28:57 TSI

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