ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DENİZLİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Denizli'de orman yangını

09 Mayıs 2017 Salı, 12:31
Denizli'de orman yangını
Denizli'de orman yangını

(Fotoğraflı)

DENİZLİ (İHA) - Denizli'nin Eymir Mahallesi yakında çıkan orman yangını Pamukkale Belediyesi'nin ilaçlama ekibinin müdahalesi ile söndürüldü.
Havaların ısınmasıyla birlikte orman yangını riski artarken, Pamukkale ilçesine bağlı Eymir Mahallesi yakınlarında ki ormanlık alanda yangın çıktı. Gözler bölgesinde bulunan Pamukkale Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ilaçlama ekibi, Eymir yakınlarında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıkan yangını görerek müdahale etti. Haytabey'de görev yapan diğer ilaçlama ekibinin de katılımı ile ellerindeki imkanlarla yangını söndürmeye çalıştı. Ekipler ilaçlama makinesi olan holder ile su takviyesi yaparak yangının büyümesini önledi. Yangın bölgesine gelen itfaiye ekipleri ile birlikte yangın tamamen söndürüldü ve soğutma çalışmaları yapıldı.

Gürlesin: "Teşekkür ediyorum"
Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, belediye personelinin bu duyarlı davranışından dolayı memnun olduğunu ifade ederek, "Belediyemizin çalışanları sadece benim işim ilaçlama diye düşünerek hareket etmemiş ve fark ettikleri orman yangınına anında müdahale etmiştir. Eğer erken müdahale edilmeseydi yangın daha da büyüyerek kontrol edilemez boyuta gelecekti. Ben çalışanlarımıza hassasiyeti için teşekkür ediyorum. Erken müdahale ile orman yangının büyümeden kontrol altına alındı ve binlerce ağaç yanmaktan kurtuldu. Biz Pamukkale Belediyesi ailesi olarak ilçemiz için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Bu olay personelimizin ne kadar duyarlı olduğunun bir göstergesidir. Ben bir kez daha ilaçlama ekibinde yer alan çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.
(SÇ-SÇ-Y)

09.05.2017 12:31:05 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Denizli Ticaret Borsası
YEREL

DENİZLİ TİCARET BORSASI
4. Uluslararası Denizli Cam Bienali tamamlandı
YEREL

4. ULUSLARARASI DENİZLİ CAM BİENALİ TAMAMLANDI
Pamukkale Belediyesi'nden miniklere farkındalık eğitimi
YEREL

PAMUKKALE BELEDİYESİ'NDEN MİNİKLERE FARKINDALIK EĞİTİMİ
Sağlıklı Kentler Birliği 26. Olağan Meclis Toplantısı tamamlandı
YEREL

SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ 26. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI TAMAMLANDI
Denizli Kamu Hastaneleri Birliği ilk üç aylık faaliyetleri değerlendirildi
YEREL

DENİZLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ İLK ÜÇ AYLIK FAALİYETLERİ DEĞERLENDİRİLDİ
Yenişehir'de su kesintisi
YEREL

YENİŞEHİR'DE SU KESİNTİSİ
Denizli'de cezaevindeki tartışma
YEREL

DENİZLİ'DE CEZAEVİNDEKİ TARTIŞMA
Denizli'de cezaevindeki tartışma
YEREL

DENİZLİ'DE CEZAEVİNDEKİ TARTIŞMA
EN ÇOK OKUNANLAR
'Kaplan' gibi geliyor
TEKNOLOJİ

YENİ BİR TANK DOĞDU!

 1
  • 2 Ünlü çiftin 2,5 milyon dolarlık villası
  • 3 Fahriye Evcen okul arkadaşlarıyla buluştu
  • 4 İşte dünyanın en genç zengini