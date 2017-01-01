YEREL HABERLER / MALATYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Büyükşehir Meclis Toplantısı Çarşamba günü yapılacak

Büyükşehir Meclis Toplantısı Çarşamba günü yapılacak



MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Mayıs ayı toplantısını 10 Mayıs Çarşamba günü yapılacak.

Meclis Salonunda 10 Mayıs Çarşamba günü saat 14.00'te yapılacak olan toplantının gündeminde öncelikli olarak imar maddeleri yer alacak. Ayrıca Büyükşehir Belediyesinin 2016 yılı kesin hesabının görüşülmesi, ücret tarifesinin itfaiye hizmetleri ile ilgili bölümlerinde güncelleme yapılması, Sosyal Yardımlar Yönetmeliği, kardeş kent teklifi gibi konular da meclis toplantısının gündeminde yer alıyor.

Toplantıda ayrıca komisyonlardan gelen raporlar da görüşülerek karara bağlanacak.

(BT-SD-Y)



09.05.2017 12:44:42 TSI

NNNN

