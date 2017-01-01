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Fatma Şahin'den Berat kandili kutlaması

- Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin:

- "Bu anlamlı gecenin aramızdaki gönül bağlarını, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini diliyorum"



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Berat Kandilini kutladı.

Fatma Şahin, Berat Kandilinin tüm İslam alemi için hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, Kandilin kurtuluş, af ve arınma, sığınma, bağışlanma gibi anlamlara geldiğini belirtti. Kandillerin dargınlık ve küskünlüklerin bitmesinde barış ve hoşgörünün yayılmasında önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Şahin, "Yaradanın affına sığınmak, bağışlanma dilenmek için fırsat sunan Berat Kandili, aynı zamanda, insanlar arasındaki dargınlıkları, küskünlükleri gidermek, yıktığımız gönülleri, kırdığımız kalpleri onarmak için de bir fırsattır. İnanıyorum ki, bu özel gece dolayısıyla, tüm vatandaşlarımız vicdani bir muhasebe yapacak, dargınlıkları ve küskünlükleri unutacak, barışın, dostluğun ve kardeşliğimizin pekiştirilmesi için çaba harcayacaktır. Bu bağışlanma mevsiminde Müslümanlara düşen tefekkür, niyaz ve tövbedir. Bu vesileyle tüm İslam aleminin ve vatandaşlarımızın Berat Kandilini tebrik ediyor, bu anlamlı gecenin aramızdaki gönül bağlarını, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

(OE-SD-Y)



09.05.2017 12:33:10 TSI

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