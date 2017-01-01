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Başkan Sözlü, makam koltuğunu engelli çocuklara bıraktı



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, engelsiz bir Adana için çalıştıklarını söyledi.

Adana Kent Konseyi Engelli Meclisi, Kent Konseyi Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, Engelliler Haftası dolayısıyla Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'yü makamında ziyaret etti.

Engelli çocuklar Göktuğ Özçatal, Kağan Kadıoğlu ve Hanifi Yıldız'a Engelliler Haftası dolayısıyla makam koltuğunu bırakan Başkan Sözlü, çocukların talimatlarını dinledi.

Sözlü, Adana'nın engelsiz kent olma yolunda hızlı adımlarla ilerlediğini belirtirken, kentteki tüm bireylerin engelli vatandaşlara yönelik farkındalığının artırılması için de çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Yapılan her yol ve kaldırım çalışmasının engelli bireylere uygun hale getirildiğini ifade eden Başkan Sözlü, her zaman engelli bireylerin yanında ve destekçisi olduğunu aktardı.

Ziyaret sonunda engelli bir çocuğun yaptığı tablo Başkan Sözlü'ye takdim edildi.

(ELF-Y)



09.05.2017 12:37:41 TSI

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