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Yağışlar, Araban Ovası'na bereket getirdi



(Fotoğraflı)



Ayten Işık

GAZİANTEP (İHA) - Araban ilçesine Mart, Nisan ve Mayıs aylarında aralıklarla sağanak halinde yağan yağmurlar, Araban Ovasındaki hububat ekili alanlara bereket getirdi.

Sapa kalkma dönemi olan Mart ayında başlayan, Nisan ve Mayıs aylarında da aralıklarla yağmaya devam eden sağanak yağmurlar buğday ve arpa gibi ekinlerinin kurtarıcısı oldu. Son yağmurların bereketli hasat için büyük önem taşıdığını belirten Araban Ziraat Odası Başkanı Mehmet Doğan, "Mart yağmurları Araban Ovasındaki hububat ekili alanları suya doyurdu. Yağmurun aralıklarla devam etmesi ve yağışının ardından da güneşin açması nedeniyle, kardeşleme sonu ve sapa kalkma dönemi olan Mart ayında özellikle buğday ve arpa da olduğu gibi nohut ekili alanların da gelişimine çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Nisan ve Mayıs aylarında da devam eden sağanaklar nedeniyle Araban Ovası'nın 2017 yılı hasat döneminde yüksek verim bekliyoruz. Hububat ekili alanlardaki verim ile birlikte çiftçilerimizin hem ülke hem de ilçe ekonomisine önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Yağışların sarımsak ve pamuk üretimininde önemli oranda fayda sağlayacağını düşünüyoruz" dedi.

Araban Ziraat Odasındaki resmi kayıtlara göre 2017 yılında Araban Ovasında 140 bin dönüm buğday, 40 bin dönüm arpa, 35 bin dönüm nohut olmak üzere toplam 215 bin dönüm hububat ekili alan bulunuyor.

(SD-Y)



09.05.2017 12:38:07 TSI

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