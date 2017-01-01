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Kupalarını Rektör Gür'e verdiler



GAZİANTEP (İHA) - Muğla'da yapılan Üniversitelerarası Halk Oyunları Yarışması'nda Türkiye ikincisi olan GAÜN Halk Oyunları ekibi, kupalarını ziyaret ettikleri Rektör Gür'e verdi.

Hocaları Kürşat Korkmaz ve Murat Karataş ile birlikte ekip arkadaşları adına GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür'ü makamında ziyaret eden halk oyunları ekibi öğrencilerinden Ahmet Tuzcu, Hacer Budamacı, Mustafa Ağbal, Melek Doğan, Ömer Mert Yavuz, Dilara Karadeniz, Yunus Aykan, Mehmet Akdemir, Gözde Özsoy ve Edanur Bozkurt, başarılarındaki katkılarından dolayı üniversite yönetimine teşekkür etti. Muğla'da yapılan ve Türkiye'nin 62 üniversitesinin halk oyunları ekibinin mücadele ettiği yarışmaların Bölge Yarışması Kategorisi'nde Stilize dalda ikinci, genelde ise 1'inci olarak final hakkı elde eden öğrenciler, Türkiye Finaline katılma hakkı elde ettiklerini de hatırlattı. Türkiye Finali'nde ise Geleneksel Dalda Türkiye 2'si, Stilize dalda ise Türkiye 3'sü olarak toplamda 4 kupayı Gaziantep'e getirdiklerini kaydeden öğrenciler, önümüzdeki dönemlerde daha önemli başarılara imza atma sözü verdi. Öğrencilerin başarısının kendisini çok mutlu ettiğini belirten GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür de, "Siz çalıştıkça başarılı olacaksınız. Siz başarılı oldukça da biz destek vereceğiz. Üniversitemiz, BESYO ile, Konservatuvar ile, Güzel Sanatlar Fakültemiz ile başarılara imza atıyor. Bu başarıların artırılması için ne gerekiyorsa yapacağız. Size düşen de derslerinizdeki başarılarınızın yanında mutlaka bir sanatsal, kültürel etkinlikte yer almanız" diye konuştu.

(SD-Y)



09.05.2017 12:41:36 TSI

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