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Tümer: "Aladağ'daki kız öğrencilerimiz için anıt yapılsın"



ADANA (İHA) - CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, Aladağ ilçesinde 10'u ilkokul öğrencisi, 6 yaşında kız ve bir eğitmen olmak üzere toplam 12 kişinin hayatını kaybettiği yurt yangınının unutulmaması gerektiğini belirtti.

Tümer, yangından sonra yıkılan yurdun bulunduğu yere 10 minik öğrenciyi simgeleyen özel bir anıt yapılması çağrısında bulundu. Adana Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Aladağ Belediye Başkanlığı'na seslenen Tümer, henüz ilkokul çağında ailelerinden uzakta eğitim almak zorunda bırakılan minik yüreklerin çığlıklarının hafızalara kazındığını ve asla unutulmaması gerektiğini kaydetti.

Çocukların ailelerinin, Aladağ halkının, Adanalıların ve tüm Türkiye'deki insanların yanı sıra dünyayı da etkileyen olayın bir daha yaşanmaması temennisinde bulunan Tümer, "Çocuklarımızın anılarını yaşatmak, onları unutmadığımızı, daima hatırlayacağımızı vurgulamak adına böyle bir anıta ihtiyacımız var. Kız öğrencilerimizin eğitim-öğretim uğruna canlarını verdiğini anlatan dokunaklı bir kompozisyonla Aladağ'a yakışan bir anıt yapılması için yetkilileri duyarlılığa davet ediyorum" diye konuştu.

Tümer, başka çocukların ölmemesi, ülkenin yeni facialarla sarsılmaması için Türkiye'deki tüm yurtların Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde faaliyet yürütmesi ve sürekli denetim altında tutulmasının şart olduğunu sözlerine ekledi.

(ELF-Y)



09.05.2017 12:45:11 TSI

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