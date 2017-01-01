YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Üniversite öğrencileri klavye yarışmasından dereceyle döndü

Üniversite öğrencileri klavye yarışmasından dereceyle döndü



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Hukuk Bölümü Adalet Programı öğrencileri, düzenlenen klavye yarışmasından dereceyle döndü.

GAÜN Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Hukuk Bölümü Adelet Programı öğrencileri, Akdeniz Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu'nun ev sahipliğinde düzenlenen 10. Ulusal Klavye Yarışması'na katıldı. Yarışmaya devlet ve vakıf üniversiteleri bünyesinde yer alan 24 Adalet Meslek Yüksekokulu ve Adalet programı öğrencileri katıldı. Etkinliğin birinci gününde 4. Ulusal Adalet MYO Sempozyumu düzenlenerek adalet programları ile ilgili bilimsel tebliğler sunuldu. Etkinliğin ikinci gününde ise 10. Ulusal Klavye Yarışması düzenlendi. Büyük bir heyecana sahne olan yarışmada, 48 öğrenci kıyasıya yarıştı. Yarışma sonucunda Oğuzeli MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı 2. Sınıf öğrencisi Uğur Çelik bireysel kategoride, 10 dakikalık periyotta 4 bin 220 net vuruş sayısı ile üçüncülük derecesi elde etti.

Adalet programlarının buluşma zemini olan bu organizasyonun oldukça önemli olduğunu belirten Öğr. Gör. Ali Balkan, "Bu etkinlik sadece bir yarışmadan ibaret değil aynı zamanda adalet programlarının her yönü ile değerlendirildiği sorunlarının konuşulduğu bir ortak platform olarak önemli bir yere sahip. Üçüncülük derecesi bizim için iyi bir başlangıç oldu. Daha programlı bir çalışma ile daha iyi dereceler elde edeceğimize inanıyorum. Öğrencimizi tebrik ediyorum. Bu yarışmaya katılma konusunda her zaman bizi destekleyen ve bizi teşvik eden Yüksekokul Müdürümüz Yrd. Doç. Dr. Murat Karahan'a çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. Oğuzeli MYO Müdürü Yrd. Doç Dr. Murat Karahan, ulusal klavye yarışmasında elde edilen dereceden dolayı memnuniyetini ifade ederek, "Bu üçüncülük derecesi okulumuz adalet programı için sembolik bir değere sahip ve güzel bir başlangıç. Önümüzdeki yarışmalarda daha iyi sonuçlar alınacağına inanıyorum. Yarışmacı öğrencimizi ve koordinatör hocamız Öğr. Gör. Ali Balkan'ı tebrik ediyorum" dedi.

(SD-Y)



09.05.2017 12:47:19 TSI

NNNN

