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Vakıflar Haftası kutlanıyor

- 8-14 Mayıs tarihleri arasında kutlanan 'Vakıflar Haftası' kapsamında Aydın Vakıflar Bölge Müdürü Selami Katran ve Muğla Müftüsü Abdurrahman Koçak Vali Amir Çiçek'i ziyaret etti.



(Fotoğraflı)



Bekir Tosun

MUĞLA (İHA) - Mayıs ayının ikinci haftası kutlanan 'Vakıflar Haftası' etkinlikleri kapsamında Aydın, Muğla ve Denizli illerinden sorumlu Vakıflar Bölge Müdürü Selami Katran Muğla valisi Amir çiçek'i ziyaret etti. Muğla Müftüsü Abdurrahman Koçak'ın da eşlik ettiği ziyarette Vakıflar Bölge Müdürü Katran, Muğla'daki çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Vakıflar Aydın Bölge Müdürü Selami Katran, Muğla, Aydın ve Denizli illerinde hizmet verdiklerini belirterek, "Muğla'da 18 tanesi sosyal yardımlaşma,24 tanesi de vakıflar olmak üzere sivil toplum örgütlerimiz ile kültüre katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bir taraftan da tescilli yapılarımızın bulunduğu toplam 58 tane kültür varlığımızın onarımları ile de kültürel mirasımızı katkı sağlıyoruz. Muğla'da sosyal yardımlarımız da bulunuyor. Maalesef biz muhtaç aileleri bulmakta biraz zorluk yaşadığımızı ifade etmek istiyorum. 155 kişiye öğrenim burslarımız, 24 aileye de muhtaç maaşımız ve 57 ailemizi de kuru gıda yardımlarımız sürüyor. 68 açığımız bulunuyor. Burada elbirliği ile bu aileleri bulup bu yardımları onlara ulaştırabilirsek mutlu olacağız" dedi.

Muğla Valisi Amir Çiçek, Vakıfların Türk toplumunda önemli bir yeri bulunduğunu, Osmanlı'dan gelen bir gelenek olduğunu söyledi. Vali Çiçek, Vakıf demek dayanışma ve bunun ötesinde sürdürülebilir, gelecek nesillere hizmet sunan ve tüzel kişiliği olan bir Sivil Toplum kuruluşudur. Osmanlı döneminde Vakıflar sayesinde çok camileri, medreseler ve köprüler yapılmıştır. Bunun yanında doğayı, çevreyi ve hayvanları koruyan Vakıflar bile kurulmuştur. Vakıf denildiğinde, kimsesizlere, fakirlere ve düşkünlere yardım eden ve destek veren anlayışı doğrudur. Ama bunun yanında sosyal ve kültürel yönden de eğitim alanında da büyük fonksiyonları vardır. Bugün kurulan vakıflarımız Türk toplumunun aydınlatılması konusunda eğitimi konusunda ve hatta geleceğin medeniyeti konusunda çok güzel faaliyetler yapan vakıflarımız vardır. Vatandaşlarımız bu vakıfları önemsediği için ölümünden sonra da hayır işlerini yürümesi konusunda vakıflar kurmuştur" dedi.

(BT)



09.05.2017 12:47:49 TSI

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