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Nilüfer Belediyesi "Tiyatro"ya Emek Ödülü



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Nilüfer Belediyesi "Tiyatro", Yeni Tiyatro Dergisi tarafından bu yıl beşinci kez verilen Emek ve Başarı Ödülleri'nde "Emek Ödülü"ne layık görüldü.

1 Onur Ödülü, 7 Emek Ödülü, 8 Özel Ödül ve 22 Başarı Ödülü olmak üzere toplam 38 ödülün sahiplerini bulduğu 5. Emek ve Başarı Ödülleri töreni, Beşiktaş Belediyesi Fulya Sanat Merkezi'nde düzenlendi. Nilüfer Belediyesi "Tiyatro"'ya, Türk tiyatrosuna katkıları sebebiyle verilen ödülü Genel Sanat Yönetmeni Engin Alkan aldı. Sanat dünyasından çok sayıda ismin katıldığı törende konuşan Engin Alkan, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.

Nilüfer Belediyesi "Tiyatro"nun, Şehir Tiyatrosu olarak yeni bir kurumsal yapıya kavuştuğunu belirten Engin Alkan, kurumun önümüzdeki süreçte Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu olarak çalışmalarını sürdüreceğini söyledi.

(MŞ)



09.05.2017 12:50:42 TSI

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