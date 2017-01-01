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Muş Valiliğinden fırtına uyarısı



Nejdet Armağan

MUŞ (İHA) - Muş Valiliği, bugün havanın parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini belirterek, fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılarda, 9 Mayıs 2017 günü Muş ve çevresinde havanın parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği belirtildi. En yüksek sıcaklığın 22 derece olarak beklendiği ifade edilen açıklamada, "Rüzgarın zaman zaman güney ve güneybatı (lodos) yönlerden fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.

(NA-MSA-Y)



09.05.2017 12:50:47 TSI

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