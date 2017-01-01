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Güngör, Rektör Mahmut Özer'i ziyaret etti



(Fotoğraflı)



ZONGULDAK (İHA) - Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer'i ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör 8 Mayıs Pazartesi günü 11. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı'na katılmak üzere geldiği Bülent Ecevit Üniversitesi'nde (BEÜ) Rektör Prof. Dr. Mahmut Özer'i makamında ziyaret etti.

Bülent Ecevit Üniversitesi'ni ve çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Güngör, BEÜ'nün Türkiye'deki üniversitelere örnek teşkil eden çalışmalar gerçekleştirdiğinin altını çizerek Rektör Özer'i tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Nazik ziyareti için Güngör'e teşekkür eden Rektör Özer, 11. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı'na sunduğu katkılar dolayısıyla kendisine BEÜ öğrencileri tarafından üretilen Devrek Bastonu'nu takdim etti.

(OA-OA-Y)



09.05.2017 12:51:24 TSI

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