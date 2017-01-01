Fatsa'da yarım asırlık çınar rüzgara dayanamadı
(Fotoğraflı)
Ahmet Altay
ORDU (İHA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde gece saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar Atatürk Parkı'nda bulunan yarım asırlık çınar ağacının devrilmesine neden oldu.
Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Sahil Caddesi'nde park içinde bulunan çınar ağaçlarından bir tanesi şiddetli rüzgarın etkisiyle devrildi. Asırlık çınar şiddetli rüzgara dayanamayarak yıkılırken, yıkıldığı yerde park halinde bulunan araçlarda ise küçük çapta maddi hasarlar oluştu.
Park halindeki araçların sahiplerinden Aydın Yeğin, "Etkili olan rüzgar neticesinde parkta bulunan yarım asırlık ağaç yıkıldı. Bu durumu küçük derecede maddi hasarlarla atlattık. Gündüz olsaydı burada çok sayıda insan oluyordu, muhtemel bir facia yaşanabilirdi. Allah'a şükürler olsun ki bu durumu hafif şekilde atlattık" dedi.
Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri de yıkılan ağacı keserek parktan kaldırdı.
(AA-SLH-Y)
09.05.2017 12:54:15 TSI
NNNN