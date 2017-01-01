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Edirne Belediye Başkanı Gürkan'dan 'anlamlı' mesaj

09 Mayıs 2017 Salı, 12:50
Edirne Belediye Başkanı Gürkan'dan 'anlamlı' mesaj
Edirne Belediye Başkanı Gürkan'dan 'anlamlı' mesaj

(Fotoğraflı)

Koray Ustabaşı
EDİRNE (İHA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, engelli vatandaşların ön yargılardan uzak bir yaşam sürmesinin en temel hakları olduğunu ifade ederek, "Engelli vatandaşlarımız kendilerine fırsat verildiğinde karşılaştığı her türlü zorluğu aşar. Yeter ki; engel 'siz' olmayın" dedi.
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle bir mesaj yayınladı. Mesajında, 'engelli vatandaşların ön yargılardan uzak bir toplumda yaşaması' gerektiğine değinen Gürkan, "Unutmayalım ki, engellilik sadece engelli olan bireyleri ya da ailelerini ilgilendiren bir konu değil, toplumun her kesiminin, her bireyinin üzerinde düşünmesi gerektiği, hareket etmesi gereken en temel görevlerden biridir. Engelleri aşmak, ön yargılardan kurtulmak ve onlara güvenmek; engelli vatandaşlarımızın yaşadığı sorunların çözülmesi konusundan büyük bir başlangıçtır. Engelli olmayı asla kusur saymayın, umutlarını kırmayın, onlara acıyarak bakmayın. En az bizim kadar bu toplumda yaşamaya, nefes almaya, gezmeye hakkı var. Onlar da okula gitmeli, sokağa çıkmalı, evlenmeli ve de sosyalleşmeli. Dünyayı engelli kardeşlerimiz için kolay yaşanır bir hale getirmek için el birliğiyle mücadele etmeliyiz" dedi.
Edirne Belediyesi olarak 'Engelsiz Kent Edirne' hedefiyle çalıştıklarını ifade eden Gürkan, "Engelli vatandaşlarımızın ulaşımda yaşadıkları sorunlara çözüm bulmak adına haftanın her günü sabah saat 08.30'da çarşı istikametine akşam saat 17.30'da ise Özserhat ve Yeni Toki istikametine dönüş yapan, sadece engelli vatandaşlarımıza yönelik iki adet 2A ve 2B ETUS otobüsünü hizmete sunduk. Geçen yıl 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde hizmete sunduğumuz Engelsiz Yaşam Merkezi'yle, engellerin ortadan kalkacağı, engelli vatandaşlarımızın nefes alabileceği bir alan yaratmayı hedefledik. Engelli vatandaşlarımızın bir araya gelebileceği, engelli çocuklarımız için oyun aletleriyle donatılmış büyük bir bahçesi olan bu merkezin içerisinde farklı çalışmalar yapabilecekleri atölyelere de yer verdik. Hizmete sunduğumuz bu merkezle 'Engelsiz Kent Edirne' hedefimize bir adım daha yaklaşmanın mutluluğunu yaşadık. Engeli Akülü Araba Şarj İstasyonları ile engelli vatandaşlarımızın kentimizde özgürce dolaşabilmesini için bir adım attık. Engelliler ile ilgili çalışmalarımız tabi ki son bulmayacak. Onlar için hep daha iyisi isteyecek, onlar için hep daha iyisini yapacağız. Unutmayalım engel sadece yüreklerde; yeter ki yüreklerde engel olmasın" ifadelerini kullandı.
(KU-SÜ-Y)

09.05.2017 12:54:37 TSI
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