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Sanayici Naci Topçuoğlu'nın vefat yıl dönümü

- GSO Yönetim Kurulu Başkanı Konukoğlu:

- "Allah gani gani rahmet eylesin, mekanı cennet olsun"



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Sanayi Odası(GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, GSO'nun ilk Meclis Başkanı Naci Topçuoğlu'nu 9. vefat yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle andığını ifade etti.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, 1989-1998 yılları arasında GSO Meclis Başkanlığı görevini yürüten ve Oda'nın kurucu Meclis Başkanı olan değerli sanayici merhum Naci Topçuoğlu'nun 11 Mayıs 2008 tarihinde vefat ettiğini anımsatarak, rahmet diledi.

Merhum ve duayen sanayicinin mezarı başında düzenlenecek törenle anılacağını belirten Konukoğlu, hayattayken gazi şehrin ve Türkiye'nin ekonomisine, toplumun sosyal, kültürel ve eğitim hayatına önemli katkılar sunan Topçuloğlu'nun vefatının ardından da her zaman hayırla ve dualarla anıldığını vurguladı.

Konukoğlu, ülkenin çalışkan insanların omuzları üstünde yükseleceğini ifade ederek, "Memleket sevdasıyla çalışan, hayırsever ve vizyon sahibi bir insan olan merhum Naci Topçuoğlu, Gaziantep'in ekonomisinin gelişimine olduğu kadar sosyal yaşamına, eğitimine, kültürüne yönelik önemli çalışmalar gerçekleştirdi. Her zaman şükran ve minnetle anıyoruz. Çok değerli evlatları bugün onun izinden giderek şehre katma değer sağlamaya devam ediyorlar. Ebediyete intikal edişinin 9. yılında Naci Topçuoğlu'nu rahmetle anar, Topçuoğlu Ailesine, çalışanlarına, sanayi camiamıza en derin üzüntülerimle bir kez daha başsağlığı dileklerimi iletirim" dedi.

(OE-SD-Y)



09.05.2017 12:57:43 TSI

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