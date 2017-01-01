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Araç konvoylarına cezai işlemler uygulandı



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te polis, konvoy halinde gezerek, gürültü kirliliğine neden olan 154 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "2016 -2017 Eğitim Öğretim yılında öğrencilerin mezuniyet kutlaması adı altında araçlarla konvoy yaptıkları, trafik güvenliğini ve diğer sürücüleri tehlikeye düşürdükleri hakkında Müdürlüğümüze gelen ihbarlar üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüz ekiplerince trafik güvenliği ve düzenini sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde. 03-06 Mayıs 2017 tarihleri arasında 154 araç sürücüsünün konvoy şeklinde seyrettiği tespit edilerek, bu araç sürücülerinden 78 araç sürücüsüne 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun muhtelif maddelerinden yasal işlem yapılarak 18 araç trafikten men edildi'' denildi.

(OE-SD-Y)



09.05.2017 13:00:30 TSI

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