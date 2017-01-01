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Yaşlı kavak ağacı öğrencilerin can güvenliğini tehdit ediyor

09 Mayıs 2017 Salı, 12:53
Yaşlı kavak ağacı öğrencilerin can güvenliğini tehdit ediyor
Yaşlı kavak ağacı öğrencilerin can güvenliğini tehdit ediyor

(Fotoğraflı)

Mustafa Akçay
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Cumhuriyet İlkokulu ve Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu bahçesinin karşısında bulunan yaşlı kavak ağacının öğrencilerin can güvenliğini tehdit ettiği iddia edildi.
Yenidoğan Mahallesi Süleyman Güleç Caddesinde bulunan yayaların ve öğrencilerin can güvenliğini tehdit eden yaklaşık 40 yıllık kavak ağacının kesilmesi için Kaymakamlık ve Belediyeye defalarca dilekçe verdikleri halde bir çalışma yapılmadığını iddia eden Mahalle sakinleri," Toplam 220 öğrencinin öğrenim gördüğü Cumhuriyet İlkokulu ve Seydi Resul İmam Hatip Ortaokullarının bahçesinin karşısında bulunan 15-20 metre uzunluğunda ömrünü tamamlamış ve deforme olmuş kavak ağacından şiddetli rüzgarda düşen kalın kuru dal parçaları özellikle okula girip, çıkan ya da okul bahçesinde oynayan çocukların ve yoldan geçen yayaların can güvenliğini tehdit etmektedir. Halkın ve öğrencilerimizin can güvenliği açısından risk oluşturan yaşlı kavak ağacının yetkililerce bir an önce kesilmesini istiyoruz." dediler.(MA-EFE)

09.05.2017 13:03:06 TSI
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