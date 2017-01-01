YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ulaşım A.Ş.'de kalite hamlesi

Ulaşım A.Ş.'de kalite hamlesi



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Ulaşım AŞ Avrupa Birliğinin EN 13816 Yolcu Taşımacılıkta Hizmet Kalitesi Standardına uyum çalışmalarına yönelik Hizmet Kalitesi Yönetim Standardı ve Sertifikasyon Projesi başlattı.

Hali hazırda ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 10002, ISO 50001 gibi kalite belgelerine sahip olan Kayseri Ulaşım A.Ş. hizmet kalitesi alanında çalışmalarına ivme kazandıracak. Ulaşım A.Ş.'nin Avrupa Birliği'nin EN 13816 Yolcu Taşımacılıkta Hizmet Kalitesi Standardına uyum çalışması kapsamında başlattığı proje 18 ay sürecek. Proje kapsamında, hizmet kalitesi yönetim sisteminin kurulması, hizmet taahhütlerinin belirlenmesi ve ölçüm sistemlerinin tanımlanması en önemli bileşenler olacak. Proje ile yolcu memnuniyeti araştırmalarının yanı sıra doğrudan performans ölçümü, odak grup toplantıları ile müşteri beklentileri, memnuniyet düzeyi ve işletme performansı ölçülecek.

Kayseri Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu konuyla ilgili açıklamasında "Hizmet Kalitesi ve Müşteri Memnuniyeti birinci önceliğimiz. EN 13816 bu alanda yaptığımız çalışmalarımız için bir çerçeve sunacak ve dünyanın önde gelen işletmeleri ile kendimizi mukayese imkanı verecek" diye konuştu. Paris, Brüksel, Viyana, Madrid, Prag gibi birçok Avrupa başkentinin toplu taşıma işletmesinin kullandığı EN 13816 standardı Kayseri'de ilk önce tramvay hatlarında uygulanacak. Standart, ilerleyen dönemlerde otobüs hatlarını kapsayacak şekilde genişletilecek.

(SK)



09.05.2017 13:04:25 TSI

NNNN

