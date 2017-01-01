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Muş'ta 'Temel Afet Bilinci' eğitimi



(Fotoğraflı)



Nejdet Armağan

MUŞ (İHA) - Muş İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, il genelindeki okullarda ''Temel Afet Bilinci Eğitimleri' düzenliyor.

Program kapsamında Kız İmam hatip Ortaokulunda, 'Deprem Bilinci' eğitimi ile 'Tahliye' tatbikatı gerçekleştirildi. Okulda düzenlenen programda AFAD yetkilileri, ilk olarak öğretmenlere depremle ilgili bazı bilgiler sunduktan sonra sınıflara geçerek öğrencilere özellikle deprem anında ne yapmaları ve sonrasında nasıl hareket etmeleri konularında bilgiler aktardı.

AFAD ekipleri, bilgilendirmenin ardından okulda deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Verilen alarm ile birlikte sınıflarından tahliye edilmeye başlanan öğrenciler, kendilerine anlatılan afetten korunma metotlarını tatbikat esnasında birebir uygulama imkanı buldu. Daha sonra öğretmen ve öğrencilere deprem sonrası oluşan yangın olayına söndürme tüpü ile müdahale teknikleri uygulamalı olarak AFAD eğitmenleri tarafından gösterildi.

(NA-MSA-Y)



09.05.2017 13:07:35 TSI

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