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Yeşil Kuşak Projesinin ilk etabı hayata geçiriliyor

09 Mayıs 2017 Salı, 12:59
Yeşil Kuşak Projesinin ilk etabı hayata geçiriliyor
Yeşil Kuşak Projesinin ilk etabı hayata geçiriliyor
- Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan:
- "Bu proje Türkiye'de rol model olan bir projedir"

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Mehmet Türel
MALATYA (İHA) - Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın 'En büyük hayalim' dediği Yeşil Kuşak Projesinin ilk etabı hayata geçiriliyor.
DSİ Şube Şefliğinin bulunduğu alandan başlayıp Hürriyet Parkı'na kadar olan bölümü kapsayan Yeşil Kuşak Projesi için en önemli aşama olan 1. etap 10 gün içerisinde hayata geçiriliyor. Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Şehrin ortasında Central Park, Hyde Park gibi yemyeşil bir alanın çok yakında Malatyalıların hizmetine sunulacak olmasından büyük mutluluk duyuyorum. Burası benim en büyük hayallerimden birisiydi" dedi. Yeşil Kuşak Projesinin ilk etabını içine alan belediye hizmet binasının faaliyete girmesi ve DSİ hizmet binaları ile lojmanların yıkılıp yeni yerine taşınması işlerine başlandığı ve 10 gün içerisinde projenin ilk etabının hayata geçirileceği ifade edildi. Projenin ikinci etabında İnönü Stadı, Kapalı Spor Salonu, Sanat Okulu, Atatürk Kız Lisesi ve Nikat Dairesinin yıkılması var. Üçüncü ve son aşamasında ise yeşil alanın yapımı planlanıyor.
Projenin Türkiye'de ilk olduğunu belirten Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, hayata geçirmeye hazırlandıkları Yeşil Kuşak Projesinin diğer belediyelere de örnek teşkil ettiğini ifade etti.
"Yeşil Kuşak Projesi ilktir"
Hyde Park ve Central Park gibi, Malatyalıların da şehrin ortasında yeşil bir alanda vakit geçirip kafalarını dinleyecekleri bir yeşil alana kavuşacağını belirten Gürkan, "Yeşil Kuşak Malatya'da ilk olması hesabiyle ayrıca Türkiye'de de ilktir. Bu proje Türkiye'de rol model olan bir projedir. Hyde Park gibi, Central park gibi insanların akciğerlerini oluşturacak, dinlenebilecekleri, oturabilecekleri yeşil mekanlar oluşturmak amacıyla bu proje ortaya konulmuştur. Belki koyduğumuz süre içerisinde anlama ve algılama problemi yaşanmış olabilir. Çünkü siz netice itibariyle siz stadyumu, okulları kaldırıyorsunuz, büyük bir kurumu burada kaldırıyorsunuz ve 200 dönümlük bir alanı Malatya'nın ortasında şehrin insanının nefes alabileceği bir mekan haline getiriyorsunuz. İlk etapta insanlarda bir acaba duygusu oluşturmuş olabilir. Ama biz buna inanıyorduk. Burada başladık ve buradaki 40 dönümle yetinmedik, arka taraftaki 24 tane evi de kamulaştırarak, bu projeye dahil ettik. Diğer tarafta hemen bitişiğimizde stadyum, kapalı spor salonu, hemen bitişiğinde sanat okulu, onun da yanında Atatürk Kız lisesi ve bitişiğindeki Hürriyet Parkı ile birlikte 200 dönümlük bir alan komple yeşil kuşak alanı haline gelecek. Yine karşısında bulunan Ticaret liselerinin başka yerlere taşınması, orada Atatürk Evi'nin ortaya çıkması ve Milli Eğitim Binasının restore edilip, Gazi İlkokulu ile birlikte oranın da bir meydan hüviyetine bürünmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Bu anlamda biz bu taraftan DSİ'nin oradan başladık, diğer taraftan da Atatürk Kız Lisesi'ni ihale ettik ve oradan da başladık. Temmuz ayında Atatürk Kız Lisesi ve stadyum yeni yerine taşınacak. Sanat okulu ile ilgili de Büyükşehir Belediyemiz protokolü yaptı. Bu proje Türkiye'de rol model olan bir projedir. Biz bu projeyi gündeme getirdikten sonra Türkiye'de 12 şehirde bulunan stadyum alanlarının çevresiyle birlikte yeşil alan yapılması noktasında oralarda da buna benze çalışmalar yapılıyor. Bu da şunu gösteriyor, Battalgazi Belediyesi bu işin lokomotifi oldu" diye konuştu.
(MT-

09.05.2017 13:07:53 TSI
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