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Öğrenci yurdu eğitim dönemine hazır olacak



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Umuttepe'ye inşa edilen öğrenci yurdu yeni eğitim döneminde hizmet verecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrencilerinin yararlanması için Üçtepeler mevkiinde yurt binası inşa ediyor. Büyük oranda tamamlanan öğrenci yurdu yeni eğitim öğretim döneminde öğrencilere hizmet verecek.Yapının iç işleri devam ederken A blok, B blok, B2 blok, B1 ve C blok kısımları tamamlanan yapının A, B ve B2 blok kenet çatı imalatları bitti. Tüm merdivenlerin mermer imalatları tamamlanırken bina giriş cephesi boya imalatlarına başlandı. B blok laminant parke imalatı süren binanın ıslak hacim metal asma tavan imalatları devam ediyor. A blok kapı montajları yapılırken spor salonu duvar imalatları sürüyor. A ve B blok yangın merdiveni paslanmaz korkuluk imalatları ise bitirildi. Spor salonu, A ve B blok teras izolasyon imalatları tamamlanarak koruma betonları döküldü. Umuttepe bölgesine inşa edilen yurt binası 430 kişi kapasiteye sahip olacak. KOÜ Kampüsü'ne yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta yer alan binada yatakhaneler, çalışma odaları, kütüphane, 400 kişilik konferans salonu, sohbet odaları, mescit, çamaşır ütü odası, internet odası, çizim odası, atölyeler bulunacak. Yapının içinde 540 metrekare spor salonu 162 metrekare okçuluk salonu, 160 metrekare ayrı spor salonu öğrencilerin sportif aktiviteler gerçekleştirmesine imkan verecek. 7 bin 334 metrekare arsa üzerine kurulan yurt binası 3 bin 391 metrekare oturum alanına sahip olacak. 7 kat şeklinde yapılacak olan bina 138 adet 3 kişilik, 4 adet 2 kişilik, 8 adet de tek kişilik odalar olmak üzere toplam 430 kişi kapasiteli olacak. Yapı içinde ayrıca valiz odası ve 550 metrekare genişliğinde bir de sığınak bulunacak.

(İG-RFK-Y)



09.05.2017 13:09:16 TSI

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