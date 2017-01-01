ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bilecik'te 4006 TUBİTAK Bilim Fuar açıldı

09 Mayıs 2017 Salı, 13:01
Bilecik'te 4006 TUBİTAK Bilim Fuar açıldı
Bilecik'te 4006 TUBİTAK Bilim Fuar açıldı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Cem Kaan Toka - İbrahim Sünetçi
BİLECİK (İHA) - Bilecik'te 4006 Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TUBİTAK) Fuarının açılışı yapıldı.
Bilecik Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin bahçesinde düzenlenen fuarın açılış törenine, Bilecik Vali yardımcısı Mustafa Kemal Özgün, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
TUBİTAK ve TUBİTAK 4006 Bilim projelerini kurumsal olarak önemsediklerini belirten Bilecik Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Meryem Avcu, "Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak 500 kız öğrencimizin eğitim gördüğü okulumuzda kızlarımızı bugünün donanımlı bireyleri, geleceğin endişe duyan, üzerine düşen toplumsal sorumlulukları yapmayı kendisinde görev bilen gelecek nesilleri yetiştirecek anne adaylarımıza TUBİTAK 4006 Bilim Fuarları vesilesiyle kendilerine özgüven kazandırmak istedik. İnsan isterse, çalışırsa, hayal ederse bir hayalle nelerin olabileceğini yaşayarak göstermeye çalıştık" dedi.
Ardından protokol üyeleri kurdeleyi keserek açılışı gerçekleştirdi. Fuarda öncülük yapan öğretmenlere, Bilecik Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Özgün, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş tarafından plaketler takdim edildikten sonra, stantlar gezilerek protokole projeler hakkında bilgi verilerek, yapılan program sona erdi.
(CKT-İS-Y)

09.05.2017 13:10:10 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Bilecik'in ev sahipliği yaptığı Badminton Yıldızlar Grup Müsabakaları sona erdi
YEREL

BİLECİK'İN EV SAHİPLİĞİ YAPTIĞI BADMİNTON YILDIZLAR GRUP MÜSABAKALARI SONA ERDİ
İnhisar'a yapılacak olan düğün salonunun temelleri atıldı
YEREL

İNHİSAR'A YAPILACAK OLAN DÜĞÜN SALONUNUN TEMELLERİ ATILDI
Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğünden muhtarlara ve okul aile birliği başkanlarına brifing
YEREL

BİLECİK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDEN MUHTARLARA VE OKUL AİLE BİRLİĞİ BAŞKANLARINA BRİFİNG
Pazaryeri Sağlık Meslek Lisesi'nin yol çalışmalarında sona yaklaşıldı
YEREL

PAZARYERİ SAĞLIK MESLEK LİSESİ'NİN YOL ÇALIŞMALARINDA SONA YAKLAŞILDI
AK Parti Bilecik İl Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı
YEREL

AK PARTİ BİLECİK İL YÖNETİM KURULU TOPLANTISI YAPILDI
AK Parti Bilecik İl Başkanı Karabıyık, genç çiftin mutluluklarına ortak oldu
YEREL

AK PARTİ BİLECİK İL BAŞKANI KARABIYIK, GENÇ ÇİFTİN MUTLULUKLARINA ORTAK OLDU
Başkan Yağcı, haftalık istişare toplantısı gerçekleştirdi
YEREL

BAŞKAN YAĞCI, HAFTALIK İSTİŞARE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRDİ
TCDD 1. Bölge Müdürü Aslan, Bayırköy'de incelemede bulundu
YEREL

TCDD 1. BÖLGE MÜDÜRÜ ASLAN, BAYIRKÖY'DE İNCELEMEDE BULUNDU
Başkan Yağcı nikah şahitliği yaptı, damat gözyaşlarını tutamadı
YEREL

BAŞKAN YAĞCI NİKAH ŞAHİTLİĞİ YAPTI, DAMAT GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Hadis Ezberleme Yarışmasında dereceye giren öğrencilere bisiklet
YEREL

HADİS EZBERLEME YARIŞMASINDA DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLERE BİSİKLET
Zabıtadan S Plaka denetimi
YEREL

ZABITADAN S PLAKA DENETİMİ
Bozüyük'te alt yapı çalışmaları devam ediyor
YEREL

BOZÜYÜK'TE ALT YAPI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Bozüyük İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen kermes törenle açıldı
YEREL

BOZÜYÜK İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN KERMES TÖRENLE AÇILDI
Sen misin cevizin tadına bakan
YEREL

SEN MİSİN CEVİZİN TADINA BAKAN
Rehber öğretmenlere &quot;Tercih Danışmanlığı&quot; eğitimleri verilmeye başlandı
YEREL

REHBER ÖĞRETMENLERE "TERCİH DANIŞMANLIĞI" EĞİTİMLERİ VERİLMEYE BAŞLANDI
Suzan Kardeş, Vezirhan halkına konser verecek
YEREL

SUZAN KARDEŞ, VEZİRHAN HALKINA KONSER VERECEK
Bilecik İl Mütfü Vekili Ahmet Tokgöz'ün Beraat Kandili mesajı
YEREL

BİLECİK İL MÜTFÜ VEKİLİ AHMET TOKGÖZ'ÜN BERAAT KANDİLİ MESAJI
AK Parti heyeti, Bilecik Sinoplular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin Hıdrellez etkinliğine katıldı
YEREL

AK PARTİ HEYETİ, BİLECİK SİNOPLULAR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİNİN HIDRELLEZ ETKİNLİĞİNE KATILDI
Başkan Duymuş, Hıdrellez şenliklerine katıldı
YEREL

BAŞKAN DUYMUŞ, HIDRELLEZ ŞENLİKLERİNE KATILDI
Başkan Yalçın genç çiftin nikahını kıydı
YEREL

BAŞKAN YALÇIN GENÇ ÇİFTİN NİKAHINI KIYDI
AK Parti heyeti 19 köyde Hıdrellez etkinliklerine katıldı
YEREL

AK PARTİ HEYETİ 19 KÖYDE HIDRELLEZ ETKİNLİKLERİNE KATILDI
Başkan Yalçın'a Bursa'dan ziyaret
YEREL

BAŞKAN YALÇIN'A BURSA'DAN ZİYARET
Başkan Yağcı, 6 köy gezerek Hıdrellez etkinliklerine katıldı
YEREL

BAŞKAN YAĞCI, 6 KÖY GEZEREK HIDRELLEZ ETKİNLİKLERİNE KATILDI
Başkan Yaman belediye personeli genç çiftin nikahını kıydı
YEREL

BAŞKAN YAMAN BELEDİYE PERSONELİ GENÇ ÇİFTİN NİKAHINI KIYDI
EN ÇOK OKUNANLAR
'Kaplan' gibi geliyor
TEKNOLOJİ

YENİ BİR TANK DOĞDU!

 1
  • 2 Ünlü çiftin 2,5 milyon dolarlık villası
  • 3 Fahriye Evcen okul arkadaşlarıyla buluştu
  • 4 İşte dünyanın en genç zengini