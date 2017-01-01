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Bilecik'te 4006 TUBİTAK Bilim Fuar açıldı



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Cem Kaan Toka - İbrahim Sünetçi

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te 4006 Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TUBİTAK) Fuarının açılışı yapıldı.

Bilecik Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin bahçesinde düzenlenen fuarın açılış törenine, Bilecik Vali yardımcısı Mustafa Kemal Özgün, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

TUBİTAK ve TUBİTAK 4006 Bilim projelerini kurumsal olarak önemsediklerini belirten Bilecik Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Meryem Avcu, "Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak 500 kız öğrencimizin eğitim gördüğü okulumuzda kızlarımızı bugünün donanımlı bireyleri, geleceğin endişe duyan, üzerine düşen toplumsal sorumlulukları yapmayı kendisinde görev bilen gelecek nesilleri yetiştirecek anne adaylarımıza TUBİTAK 4006 Bilim Fuarları vesilesiyle kendilerine özgüven kazandırmak istedik. İnsan isterse, çalışırsa, hayal ederse bir hayalle nelerin olabileceğini yaşayarak göstermeye çalıştık" dedi.

Ardından protokol üyeleri kurdeleyi keserek açılışı gerçekleştirdi. Fuarda öncülük yapan öğretmenlere, Bilecik Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Özgün, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş tarafından plaketler takdim edildikten sonra, stantlar gezilerek protokole projeler hakkında bilgi verilerek, yapılan program sona erdi.

(CKT-İS-Y)



09.05.2017 13:10:10 TSI

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