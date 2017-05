YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kayseri Şeker'den sendikacılığa destek

KAYSERİ (İHA) - Şeker İş Sendikası Kayseri Şubesi'nin 19.Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığına İbrahim Dayı seçildi.

Kayseri Şeker Fabrikası 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda yapılan Genel Kurula; Şeker İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Üyelerinden Kadir Güneş, Hurşit Dede, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Tayfun Öner, genel müdür yardımcıları, Şeker İş Sendikası Genel Sekreteri Fevzi Şengül, Teşkilatlanma Başkanı İlhan Özyurt, Türk-İş Kayseri İl Temsilcisi ve Koop-İş Başkanı İdris Güven, Tes-İş Başkanı Haşim Aydın, Demiryol-İş Başkanı Harun Öner ve Kayseri Şeker Fabrikası çalışanları katıldı.

Kayseri Şeker'de 27. dönem toplu iş sözleşmeleri öncesinde yapılan 19'ncu Olağan Genel Kurulda konuşan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, "Türkiye'de başka örneği olmayan Teşvik Prim uygulaması Kayseri Şeker'e nasip olmuştu" diyerek Teşvik Priminin dördüncü defa 11 Mayıs'ta bütün Kayseri Şeker çalışanlarına ödemesinin yapılacağı müjdesini verdi. Başkan Akay; "Kayseri Şeker Fabrikası geldiği nokta ile takdir kazanıyor. Ben hakettiğimin üzerinde iltifata mahzar oldum. Şunu anlıyorum ki insanlar gerçekten yapılanları görüyorlar, anlıyorlar, değerlendiriyorlar. Demek ki daha iyi şeyler yapabilmek için çok daha gayret etmek, mücadele etmek ve yılmadan bunları başarmak lazım. Elbette her işin bir lideri vardır. Başarılar hiçbir zaman tek kişiye mal edilemez. Kayseri Şeker'in başarı hikayesi topyekun yöneticileri çitçileri ve çalışanları ile birlikte elde edilmiş bir başarı hikayesidir. Bu başarıda katkısı, emeği, samimi yaklaşımı olan gerek kendi aramızda gerekse bize dışarıdan dost olan herkese şükranlarımı ifade ediyorum" dedi. Akay konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Biz 6 sene 4 ay önce batmış bir şirketi devralmıştık, ağır bir yük vardı, bu yükü taşımak kolay değildi. Göz göre göre de buna müsaade etmek, vatana millete hayır getirmezdi. Çiftçinin ekmeğine zarar verirdi, çalışanlar büyük problem yaşarlardı. Allah'ın verdiği güçle insanların manevi desteği ile bu yükün altına girdik. Bu gün böyle güzel bir salonda ağız tadı ile toplantı yapar hale geldik. Göreve başladığımızda burada her yönüyle problemli bir yapı vardı. Çalışanlar arasında kademeler vardı, muvakkat işçiler sözleşmeli işçiler, mevsimlik işçiler, kadrolu çalışanlar böyle ayrımlar vardı. 'Daimiliği anladık, muvakkati anladık, mevsimliği anladık, bu sözleşmeli ne oluyor' dedik. Dediler ki; 'Bu sendikaya alınmış bir önlemdir'. Sendika olaki farklı bir olay içerisinde olacak olursa fabrikanın çalışmasını garanti altına almak için sendikasız işçi kadrosu oluşturuldu. İlk aldığımız karar bu oldu ve dedik ki 'Böyle bir şey olmaz. Sendika kimsenin düşmanı değil sendikacılık bu ülkenin aleyhine olacak bir iş değil, bu arkadaşlarımıza bir hak veriyoruz bir şans veriyoruz. Muvakkata geçip sendikalı oluyorlarsa işlerine devam etsinler, yoksa biz bu sözleşmeleri fesih ediyoruz' dedik. Kabul etmeyenler fesih edildi kabul edenler sendikalı olarak devam ediyorlar."

Şeker İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök ise, "Kayseri Şeker'e ait 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonunu Şeker-İş Sendikamızın Genel Kurulu için tahsis eden Başkanımız Hüseyin Akay ve ekibine teşekkür ediyorum. İnanın ki gururlandım, işçisiyle, çalışanıyla bir fabrika olması hasebiyle her zaman takdir ettiğim Kayseri Şekeri batışından bugünlere getiren ve kazandıkça işçiyle paylaşabilen insanları karşımda görmek beni onurlandırıyor ve gururlandırıyor. Ben ne işverenler gördüm. 'Ekmeğini ben veriyorum, sigortasını ben yatırıyorum' diyor. Sanki hiç alınteri yok, sanki onlar insan değil, onların onurlanması, gururlanması yok bedavadan yaşıyorlarmış gibi davranan iş verenleri gördükten sonra sizin gibi hem genel kurulu onurlandıran, hem de insana değer veren iş veren temsilcilerimizi görmekten gerçekten çok mutluyum. Kayseri Şeker, hem paylaşmayı, hem kalkınmayı hem de alın terinin karşılığını vermeyi biliyor. Onun için yöneticilerini, çalışanlarını bir daha tebrik ediyorum" dedi.

Pankobirlik Temsilcisi ve Şeker iş Sendikası Ilgın Şube Başkanı Yusuf Yazır ise, "Öncelikle Hüseyin Beyin değerli çalışmalarını takdirle karşıladığımı ifade etmek isterim. Çünkü Kayseri Şeker Fabrikasının dünü ile bugünü diye baktığımız zaman Yaklaşık 800 milyonla 1 milyar arasında bir borç ödemesi gerçekleştirildiğini biliyorum. Bu çok önemli ve değerli bir kazanım. İşçinin alın teri kurumadan emeğinin karşılığı verilir düsturuna da uygun bir ortamın Kayseri Şeker Fabrikasında olması da ayrıca memnuniyet verici olduğunu ifade ederim. Pankobirlikte görev alan bir arkadaşınız olarak pancar sektörünün gerçekten o kadar çok hasmı, o kadar çok sıkıntısı var ki bununla ortak mücadele etmek mecburiyetimiz var. Şeker İş Sendikasıyla pankobirliği etle tırnak gibi görmek lazım. Neticede her ikimizde aynı sektörün içerisindeyiz. Aynı kuruma, aynı işe, aynı çiftçiye, aynı çalışana hitap etmekteyiz. O bakımdan pancar sektörüyle ilgili ortaya konulan hasmane tavırları bu fabrikalara, bu işçiye, bu çiftçiye karşı birlikte çalışmak mecburiyetimiz var. Bunların en bariz örneği şeker kurumunun yaklaşık 9 aydır atanamaması, şuanda piyasa denetimsiz pancar tarımından pancardan elde ettiği fabrikalarımızın elde ettiği belli sattığı belli hepsi kayıt altındadır" şeklinde konuştu.

