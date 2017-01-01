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Burhaniye MHP'de Kurt adaylığını açıkladı



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, MHP İlçe Başkanlığı kongreye hazırlanırken, Murat Kurt ilçe başkanlığına adaylığını açıkladı. Çok genç bir kadro oluşturduğunu anlatan Kurt, iddialı olduğunu söyledi.

Burhaniye MHP'de 20 Mayıs'ta yapılacak kongre hazırlıkları devam ederken, yönetim kurulu üyesi 40 yaşındaki Murat Kurt, başkan adaylığını açıkladı. Genç bir kadro oluşturduklarını anlatan Kurt, "Seçimlere çok iyi hazırlanıyoruz. Genç bir kadro oluşturduk. Burhaniye belediyesine üç hilali dikeceğiz. Bunun için iyi bir ekip hazırladık. Genel merkez ve il teşkilatı da bizimledir" dedi.

(FT)



09.05.2017 13:11:10 TSI

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