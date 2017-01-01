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Hatıralar sahaflarda canlanacak



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - 9. Kocaeli Kitap Fuarı'nda bu yılda eskimeyen eski eserler sahafların çarşısında olacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği 9. Kocaeli Kitap Fuarında yayınevi stantların yanı sıra sahaflar da yine bir hayli ilgi görecek.

Kitap Fuarı'nda kitap severlerin beğenisine sunulacak olan sahaflarla ilgili açıklamalarda bulunan yetkililer, "Sahafların eskimeyen eski kokusu, sararmış yapraklarda binlerce hatıralar, birçoğumuzun delikanlılığı, genç kızlığı, belki babalarımızın, dedelerimizin, ninelerimizin anıları Bugün aramızda olmayan ancak sevgiyle yad ettiğimiz birçok sanatçının magazin dergilerindeki fotoğrafları, film afişleri, plak veya kasetleri. Tüm bunlar ve daha fazlası; belki yıllardır arayıp bulamadığınız bir kitap, belki çok sevdiğinizi bir mizah dergisinin eksik sayısı, çok satan bir eserin son baskısı. Hepsi sahaflarda sizleri bekliyor olacak" dediler.

(İG-RFK-Y)



09.05.2017 13:11:17 TSI

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