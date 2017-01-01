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Cizre'de Sevgi Sokağında trafik bilgilendirme standı açıldı



(Fotoğraflı)



Abidin Yel

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı trafik denetleme personelleri, Trafik Haftası kutlamaları kapsamında Sevgi Sokağında bilgilendirme standı açıldı.

Cizre'de 6-14 Mayıs Trafik Haftası çerçevesinde halkı trafik konusunda bilgilendirmek amacıyla Cizre Kaymakamlığı tarafından organize edilen program kapsamında Jandarma ve Emniyet Müdürlüğünce Sevgi Sokağında ortaklaşa bilgilendirme standı açıldı. Açılan stant da jandarma ve polisler tarafından küçük çocuklara balonlar dağıtılırken, vatandaşlara ise, broşürler dağıtılıp trafik konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

(AY-MP-Y)



09.05.2017 13:14:10 TSI

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