YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Prof. Norman Finkelstein ile Yusuf İslam, Kitap Fuarı'na katılacak

Prof. Norman Finkelstein ile Yusuf İslam, Kitap Fuarı'na katılacak



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - "Bağımsız Türkiye istemiyorlar'' ve "Allah, Türkiye ve Erdoğan'ı korudu'' söylemleriyle dikkat çeken Prof. Norman Finkelstein ile Yusuf İslam, Kitap Fuarı'na katılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın düzenlediği 9. Kocaeli Kitap Fuarı, bu yıl uluslararası bir boyut kazanıyor. 9. Kocaeli Kitap Fuarı'nda Prof. Dr. Norman Finkelstein'in söyleşisi dikkat çekecek. Amerikalı aktivist, yazar ve akademisyen Norman Finkelstein, geçtiğimiz günlerde yaptığı, "Bağımsız Türkiye istemiyorlar'' çıkışıyla dikkat çekmişti. Yahudi medyası tarafından bu açıklamaları nedeniyle şiddetle eleştirilen Finkelstein, Türkiye'deki üniversitelerde öğretim üyeliği de yapmıştı. Finkelstein, 13 Mayıs Cumartesi günü saat 17.00'de "Dünyanın Gözünden Türkiye ve Ortadoğu'' konulu söyleşini gerçekleştirecek. Annesi ve babası Almanya'da Nazi kamplarında esir tutulan ve kendisi Yahudi olmasına rağmen İsrail-Filistin meselesinde Filistin yanlısı bir tavır sergileyen Prof. Finkelstein, her platformda İsrail'in savaş suçu işlediğini dile getiriyor. İki yıl önce bir konferansta kendisine tepki göstererek ağlayan Yahudi bir kıza, 'İsrail'in Filistin'e karşı işlediği savaş suçlarına suskun kalmayacağım. Onların zulümlerinden ve işkencelerinden daha fenasını düşünemiyorum. Sende gerçekten kalp olsaydı ölen Filistinliler için ağlardın' sözleriyle cevap vererek bir anda dünya kamuoyunun gündemine oturmuştu. Prof. Finkelstein'in yazdığı 9 eseri 50 ülkede yayınlandı. Dünyanın yıllarca Cat Stevens olarak tanıdığı İngiliz şarkıcı, söz yazarı ve besteci, Müslüman olduktan sonra Yusuf İslam adını aldı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından, 'Allah, Türkiye ve Erdoğan'ı korudu' açıklamasını yapan Yusuf İslam, 14 Mayıs Pazar günü saat 15.00'teki "Neden hala gitar taşıyorum'' konulu söyleşisinde Cat Stevens'in Yusuf İslam'a ruhani yolculuğunu anlatacak, ardından yeni yayınlanacak "Karanlığın Örtüsü Kalkınca'' isimli kitabının imza programına katılacak.

(İG-RFK-Y)



09.05.2017 13:16:31 TSI

NNNN

