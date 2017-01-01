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İnhisar'a yapılacak olan düğün salonunun temelleri atıldı



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in İnhisar ilçesinde yapılacak olan düğün salonunun temelleri kesilen kurban ve dualar eşliğinde atıldı.

İnhisar Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılacak olan düğün salonunun temel atma törenine; İnhisar İlçe Kaymakamı Sayın Bedir Deveci, İnhisar Belediye Başkanı Ayhan Ödübek, Söğüt Belediye Başkanı Halil Aydoğdu, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Temel atma töreninde kısa bir konuşma yapan İnhisar Belediye Başkanı Ayhan Ödübek, ilçede bir düğün salonuna ihtiyaç olduğunu belirterek, "Belediye olarak ihtiyaçları karşılama noktasında düğün salonu yapma kararı verdik. Bugün de düğün salonunun temelleri attık. Bizden yardımlarını esirgemeyen Söğüt İlçesi Belediye Başkanı Halil Aydoğdu'na teşekkür ederiz" dedi.

Konuşmanın ardından düğün salonunun temelleri kesilen kurban ve dualar eşliğinde atılırken, katılımcılara ikramların ardından tören son buldu.

(CKT-MET-Y)



09.05.2017 13:18:08 TSI

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