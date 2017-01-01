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Sivas'ta üniversiteli öğrencileri trafik kontrolü yaptı



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Onur Erden - Veysel Korkmaz

SİVAS (İHA) - Sivas'ta Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu'nda (KYK) kalan üniversite öğrencileri Trafik Haftası dolayısıyla polis ekipleriyle birlikte trafik kontrolü yaptı.

KYK'da kalan öğrenciler 9-14 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Trafik Haftası dolayısıyla İnönü Bulvarı üzerinde bulunan Trafik Şube Müdürlüğü önünde trafik kontrolü yaptı. Öğrenciler polis ekipleriyle birlikte durdurdukları araçların ehliyet ve ruhsatlarını kontrol ederek alkol denetimi yaptı. Sürücülere trafikte nasıl olmaları gerektiği konusunda da bilgi veren öğrenciler kolonya ve çikolata ikram etti.

KYK Sivas İl Müdürü Erdoğan Tunç Trafik Haftası dolayısıyla farkındalık yaratmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirterek,"Bugün üniversite öğrencilerimiz polis ağabeyleri ile uygulamaya katılacaklar. Burada farkındalık olsun diye bir etkinlik yapacağız. Vatandaşlarımızın can güvenliği için gece gündüz demeden kahramanca mücadele eden emniyet kuvvetlerimizin her daim olduğu gibi bugün de yanındayız."dedi.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Orhan Gürbüz ceza yazılmayacağını ifade ederek,"Sürücülere uyarıda bulunacağız. Kemer kontrolü yapacağız diğer günlerde yapacağımız rutin kontrolleri sizin önünüzde canlı yapacağız. Onların fikirlerini alacağız" diye konuştu.

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09.05.2017 13:19:33 TSI

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