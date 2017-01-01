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Bilecik'in ev sahipliği yaptığı Badminton Yıldızlar Grup Müsabakaları sona erdi



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in ev sahipliği yaptığı Okul Sporları 2016-2017 yılı faaliyet programında yer alan Badminton Yıldızlar Grup Müsabakaları sona erdi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki İstasyon Salonunda, yıldız kızlar ve erkekler kategorisinde yapılan maçlar çekişmeli ve renkli görüntülere sahne oldu. Yıldız Kızlar Grup Müsabakalarında dereceye giren okullar, Eskişehir Melehat Ünügür Orta Okulu, Manisa Üç Eylül Orta Okulu, Kütahya Linyit Orta Okulu, Denizli Namık Kemal Orta Okulu oldu. Yıldız Erkekler Grup Müsabakalarında dereceye giren okullar ise; Bursa Toplu Konutlar Orta Okulu, Konya Mehmet Karaciğanlar İmam Hatip Orta Okulu, Burdur Gazi Orta Okulu ve Eskişehir Melehat Ünügür Orta Okulu oldu.

Müsabakalar sonucunda dereceye giren okullara kupa ve madalyalarını Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız takdim etti.

(CKT-MET-Y)



09.05.2017 13:20:03 TSI

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