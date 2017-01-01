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Tokat'ta, 41 bin 980 hektar arazi suya kavuşacak



(Fotoğraflı)



TOKAT (İHA) - Tokat'ın Çamlıbel Beldesi sınırlarında inşa edilen ve kaynağı Güzelce Barajı olan sulama tesisi ile 41 bin 980 dekar zirai arazi suya kavuşacak.

Türkiye'nin dört bir yanını baraj, gölet ve içme suyu tesisleriyle donatmak için çalışan Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Tokat Güzelce Barajı Sulaması inşaatını hızla sürdürüyor. Toplam 107 kilometre boru hattı, 480 adet sanat yapısı, 1 adet regülatör ve 14,5 kilometre derivasyon kanalı imalatının yapılmasının planlandığı sulama projesinde şu an itibariyle yüzde 31 fiziki gerçekleşme sağlandı. Çamlıbel Beldesi'nin yanı sıra Dereağzı, Günçalı, Güzelce, Kervansaray, Yatmış ve Aktepe köylerine ait toplam 41 bin 980 dekar araziye su temin edilecek projeyle dekar başına 400 TL gelir artışı, ülke ekonomisine de yıllık 15 milyon 400 bin TL katkı sağlanacak. Ayrıca projenin hayata geçmesi ile bin 920 kişiye de ek istihdam alanı oluşturulacak.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, bakanlık şantiyelerinin ülkenin dört bir yanında aralıksız çalıştığını kaydederek,"Tokat Güzelce Barajı sulaması da diğer işlerimiz gibi hızla ilerliyor. Sulama projesini tamamlayarak bölgedeki zirai arazileri suyla buluşturacağız. Bu tür projelerle arazileri modern sulama sistemlerine kavuşturmaya ve çiftçilerimizin gelirini artırmaya devam edeceğiz" dedi.

(Nİ-UY-Y)



09.05.2017 13:21:13 TSI

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