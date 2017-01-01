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SASKİ Genel Kurulu toplanıyor



SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Olağan Genel Kurulu 12 Mayıs Cuma günü toplanacak. Saat 15.15'de, Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek toplantıda 8 gündem maddesi karara bağlanacak.

SASKİ Olağan Genel Kurulu, 12 Mayıs Cuma günü gerçekleştirilecek. Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda saat 15.15'de başlayacak toplantıda 8 gündem maddesi karara bağlanacak. SASKİ 2016 yılı Faaliyet Raporunun görüşüleceği toplantıda SASKİ Genel Müdürü Rüstem Keleş'in şehir genelinde devam eden ve planlanan yatırımlar ile ilgili bir sunum yapması da bekleniyor.

(BCT-RFK-Y)



09.05.2017 13:22:35 TSI

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