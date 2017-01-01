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'Sporda Biz Engel Siz Projesi' ilçelere taşındı

09 Mayıs 2017 Salı, 13:13
'Sporda Biz Engel Siz Projesi' ilçelere taşındı
'Sporda Biz Engel Siz Projesi' ilçelere taşındı

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üç ay önce başlattığı ve farkındalık oluşturmak açısından örnek bir proje olan 'Sporda Biz Engel Siz Projesi', gelen talepler üzerine ilçelerde gerçekleştirilmeye başlandı.
Özellikle lise düzeyindeki öğrencilerin engelli bireylere karşı daha duyarlı olması, bilinçlenmesi, onlarla empati kurabilmesi ve engelli bireylerin basketbol, masa tenisi, okçuluk, futsal ve daha birçok spor branşlarında ne kadar başarılı olduklarını göstermek amacıyla oluşturulan proje, ilçelerdeki okullarda gerçekleştirilerek öğrencileri bilinçlendirmeye devam ediyor. Okullardan gelen talepleri değerlendirerek öğrencilerle buluşturulan proje, gün geçtikçe daha çok öğrenciye ulaşıyor. Son olarak Silifke ilçesinde Göksu Anadolu Lisesi ve Gazi Anadolu Lisesi öğrencileri ile buluşturulan proje kapsamında engelli bireylerle okul öğrencilerinden oluşturulan karma basketbol takımı mücadele etti. Spor salonunu dolduran öğrencilerin ve okul yönetiminin ilgiyle izlediği basketbol müsabakası renkli görüntülere sahne oldu.
Projeyi ilk duyduklarında kendi okullarında gerçekleştirmek için heyecan duyduklarını söyleyen Silifke Göksu Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Sena Melekoğlu, "Bu projeyi ilk duyduğumuzda öğrencilerim de, ben de çok heyecanlandık. Öğrencilerim şu an maçtalar, basketbol oynuyorlar ve çok heyecanlılar. Bu etkinlikle öğrencilerimiz engelli abilerinin neler yapabileceğini görmüş oldu. Bu etkinlik hayata dair bir şeyler öğretiyor. Engellerin aşılabileceğinin en somut örneği oluyor" dedi.
Engelli bireyleri anlamak adına tekerlekli sandalyeyle basket oynayan 12. sınıf öğrencisi Burhan Güngör ise "Çok güzel ve eğlenceli bir etkinlikti. Çok şey öğretti bana. Ben normalde de basketbol oynuyorum ama bu çok daha güzeldi. Bu müsabaka sayesinde hiçbir engelin olmadığını anladım. Başarmak istediğinde hiçbir şey engel olamaz. Yorucu oldu benim için ama onların nasıl zorlandığını şimdi anladım" diye konuştu.
İnsanların engelli bireylere yönelik ön yargılarını kırmaları gerektiğini belirten 12. sınıf öğrencisi Melike Seyran da "Ben engelin zihnimizde olduğunu düşünüyorum. Eğer zihnimizde bulunan engel kavramını ortadan kaldırırsak engel diye bir durum da ortadan kalkar. İnsanların engelli diye nitelendirdiği ağabeylerimiz bizden çok daha güzel basketbol oynuyorlar. Bizim arkadaşlarımız tekerlekli sandalyede oynamayı denediler ama onlar kadar iyi oynayamadılar. Ben bu müsabakaları düzenleyen ve bizimle buluşturan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Burhanettin Kocamaz'a çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
(KRY-Y)

09.05.2017 13:22:50 TSI
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