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Erdemli Belediyesi, yolları parke taşlarla döşüyor

09 Mayıs 2017 Salı, 13:14
Erdemli Belediyesi, yolları parke taşlarla döşüyor
Erdemli Belediyesi, yolları parke taşlarla döşüyor

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin'in Erdemli İlçe Belediyesi, parke yol hizmetine ara vermeden devam ediyor.
Konuyla ilgili açıklama yapan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Erdemli Belediyesi'nin parke yol hizmeti dendiğinde en önlerde geldiğini belirterek, Erdemli'nin tarihinde almadığı parke hizmetini kendi dönemlerinde gördüğünü savundu. Tüm hizmetlerde öz sermaye kullanmaya son derece önem verdiklerini, ayrıca bunun yanında hizmet alanının ve nüfusun büyümesiyle ek olarak parke hizmeti satın aldıklarını ifade eden Tollu, belediye olarak hizmette sınır tanımadıklarını ancak tasarruftan da taviz vermediklerini dile getirdi. Uzak yakın demeden tüm mahallelere parke döşediklerini ve döşemeye devam edeceklerini kaydeden Tollu, belediye ekiplerinin Sinap Mahallesinin tüm sokaklarında parke çalışmasına devam ettiğini belirtti.
Yakın zamanda çalışmaların tamamlanmasıyla mahallelerin güzel bir görünüme sahip olacağına dikkat çeken ve vatandaşların yapılan hizmetlere sahip çıkması gerektiğine vurgulayan Tollu, "İhtiyar, genç, çoluk, çocuk demeden el ele vererek ve azimle çalışarak Allah'ın izniyle Erdemli'yi zirvelere taşıyacağız. Bize hizmet etmek, sizlere de bu hizmetlere sahip çıkmak düşer" dedi.
(KRY-Y)

09.05.2017 13:23:39 TSI
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