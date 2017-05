YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası

Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası

- Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü;

- "Trafik kazaları, ülkemizin kalkınması için ayrılacak milyonlarca liranın da heba olmasına sebep oluyor"

- İl Emniyet Müdürü Engin Dinç;

- "Eskişehir'de yıllık araç artış oranı yüzde 6 civarında"

- "2016 yılında Eskişehir'de 12 ölümlü, bin 851 yaralanmalı, 3 bin 125 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi, bu kazalarda 14 vatandaşın hayatını kaybederken 3 bin 18 kişi de yaralandı"



(Fotoğraflı)



Mustafa Köken

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Eskişehir Yunus Emre Kültür Merkezi düzenlenen tören ilk önce saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Daha sonra Trafik Denetleme Şube Müdürü Hakan Demirhan'ın "Trafik" konulu sunumunan ardından konuşan Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü, farkındalık oluşturmak, yaşanan olumsuzluklara ve bunlara çözüm yollarına dikkat çekmek amacıyla içinde bulunan haftayı Trafik Güvenliği Haftası olarak kutladıklarını söyledi. Okullarla birlikte bu kutlamaları en üst seviyeye çıkarmak için teşkilatların yoğun çaba sarf ettiğini belirten Tütüncü, "Alınan tedbirlere ve ulaşım alt yapısındaki gelişmelere rağmen, kuralların ihlal edilmesi, dikkatsizlik, trafik eğitim eksiliği gibi sebeplerden dolayı bir çok ölümlü ve yaralanmalı kaza meydana gelmektedir. Bu kazalar can güvenliğini ve vücut bütünlüğünü tehlikeye sokmakta kalmıyor, ülkemizin kalkınması için ayrılacak milyonlarca liranın da heba olmasına sebep olmaktadır. Trafik kazalarının yüzde 98'lik kısmı insan hatalarından meydana gelmektedir. Unutmamalıyız ki, her vatandaşımızın hayatı bir anlık dikkatsizlik ve kural tanımazlık sonucu yitirilmeyecek kadar kıymetlidir. Kazaları ortadan kaldırmak günümüzün teknolojisiyle şimdilik imkansız, ama bunu en aza indirmek bizlerin elindedir. Toplum olarak yetişen nesillerimize daha küçük yaşlarda trafik eğitimi vermemiz gerekmektedir. Esasen çocuklarımıza trafik kurallarına uymanın bir gelişmişlik veya kültürlülük ölçüsü olduğunu, sorumluluğunun insanın kendisi içinde yaşadığı sosyal toplum için bir sorumluluk oluşturduğunu, bunun bir arada huzur ve güven içinde yaşama kültürünün ayrılmaz bir parçası olduğunu ne yapıp edip öğretmemiz gerekmektedir" dedi.



Bir yılda 3 bin 125 trafik kazası

İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ise konuşmasında, Eskişehir'de tescilli araç sayısının 2017 Nisan ayı sonu itibariyle 270 bin 557 olduğunu, yıllık araç artış oranı ise yüzde 6 civarında gerçekleştiğini belirtti. Dinç, birçok insan tarafından önemsiz görülen trafik ihlalleri sonucu 2016 yılında Eskişehir'de 12 ölümlü, bin 851 yaralanmalı, 3 bin 125 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldiğini, bu kazalarda 14 vatandaşın hayatını kaybettiğini 3 bin 18 kişin de yaralandığını ifade etti.



Kazalara neden olan kusurlar içerisinde insan unsurunun payı yüzde 90

Trafik kazalarının genellikle aşırı hızdan kaynaklandığını vurgulayan Engin Dinç, "Ülke genelinde her yıl 8 bin kişi trafik kazalarından dolayı hayatını kaybetmektedir. Kaza nedenleri incelendiğinde, yol kullanıcıları tarafından çok basit olarak kabul edilen ve "Daha öncede ihmal ettim, bir şey olmadı" şeklinde inanılan, "Sözde önemsiz" kuralların ihmal ve ihlal edilmesinden kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Trafik kazasındaki her ölümün ardından, bir çok kereler kırmızı ışık veya hız ihlali gibi kuralları, belki "ilk değil", ancak "son kez" ihlal eden sürücülerin olduğunu bilmekte yarar bulunmaktadır. Trafik kazalarında insan, araç, yol ve çevresinin etkileri çeşitli oranlarda olmakta birlikte kazalara neden olan kusurlar içerisinde insan unsurunun payı yüzde 90'lar düzeyindedir. Bu düzeyi azaltmada önemli yöntemlerden birisi de eğitimdir" ifadelerini kullandı.



Ödüller verildi

Konuşmaların ardından 2017 yılı Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla yapılan resim, kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ve yılın şoförlerine ödül ve belgeleri verildi.

Törene, Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Jandarma Komutanı Albay Uysal Ağaoğlu, Şoförler Odası üyeleri, Sakatlar Derneği üyeleri, polis ve jandarma personeli ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

(MKÖ-MET-Y)



09.05.2017 13:27:22 TSI

NNNN