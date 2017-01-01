Kamu Hastaneleri Birliğine vekaleten Tıbbi Hizmetler Başkanı atandı
Enderhan Öz
KIRŞEHİR (İHA) - Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterinin FETÖ/PDY'sı soruşturması kapsamında göreve vekaleten Tıbbi Hizmetler Başkanı Dr. Halim Koçpınar, atandı.
Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği görevini 2014 yılında Mehmet Öncel'den devralan Alparslan Kuş'un FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından görevi Tıbbi Hizmetler Başkanı Dr. Halim Koçpınar, valilik ataması ile aldı.
Koçpınar, Mucur İlçesi Başhekimi iken 2014 yılında Tıbbi Hizmetler Başkanı olarak Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine atanmıştı.
(EÖ-AÖ-Y)
09.05.2017 13:29:45 TSI
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