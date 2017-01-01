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Arıcılar mevsimden umutlu



(Fotoğraflı)



İsmet Köseoğlu

RİZE (İHA) - Kışı sahilde geçiren arıcılar yüksek kesimlere doğru çıkmaya başladılar.

Arı kovanlarını Rize merkezde kışlattığını söyleyen Anzer Balı üreticisi Yusuf Lezgi, yazı Anzer Yaylası'nda geçireceğini söyledi. Lezgi "Hava şartları bu ayda olumlu gidiyor. Baharın gelmesiyle karlar eridi, tabiat yeniden yeşerdi. Bal arıları istediği çiçekten polen toplamaya başladı. Yavruya giren kovanlarımız olumlu yönde gelişiyor. İnşallah İkizdere'den sonra konaklayacağım. Anzer köyümde dünyanın en kaliteli balı olan Anzer Balımızı üretmeye başlayacağız. İkizdere'de uygun giden olumlu hava şartları Anzer de de olumlu giderse güzel ve kaliteli Anzer Balı elde etmeyi düşünüyoruz. Şu anda konakladığımız İkizdere'de şimdilik Ormangülü çok güzel açtı. Bal elde edilen Kestane çiçeği açtığında şifalı ballar elde edeceğiz" dedi.

(İK-ÖS-Y)



09.05.2017 13:32:41 TSI

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