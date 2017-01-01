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Milas'a sağlıklı 'Su' müjdesi

- Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Milas İçme Suyu Arıtma Tesisi İnşaatının sözleşmesini imzaladı. 2045 yılına kadar 100 bin nüfusa yetecek projenin maliyeti 19 milyon TL.



(Fotoğraflı)



Bekir Tosun

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Milas ilçesinde 2045 yılı nüfusu 100 bin kişiye yetecek içme suyu arıtma tesisinin inşaat projesi sözleşmesi imzalandı. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Milas'a memba suyu kalitesinde su temin edeceklerini açıkladı

Proje tamamlandığında Milas ve Beçin yöresinin 2045 yılı nüfusu olan 100 bin kişinin içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılanacak. Muğla'nın Milas İlçesi ve Beçin yöresinin 2045 yılına kadar içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayacak, arıtma tesisi inşaatının sözleşmesi imzalandı.

Milas ve Yöresi İçme suyu Temini Projesi kapsamında yer alan "Milas İçme suyu Arıtma Tesisi İnşaatı" işinde Akgedik Barajı'ndan alınacak ham suyun arıtılması maksadıyla günlük 21 bin metreküp kapasiteli içme suyu arıtma tesisi yapılacak. Tesis tamamlandığında Milas ve Beçin yöresinin 2045 yılı nüfusu olan 100 bin kişinin içme ve kullanma suyu ihtiyacı çözüme kavuşacak.

19 milyon 320 bin lira yatırım bedeline sahip içme suyu arıtma tesisini kısa zamanda inşa edeceklerini kaydeden Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, "Hizmete alacağımız tesisle vatandaşlarımızın içme ve kullanma suyu ihtiyacını uzun vadeli çözüme kavuşturacağız. Bölgeye menba kalitesinde içme suyu temin edeceğiz" dedi.

(BT)



09.05.2017 13:32:46 TSI

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